«Ростелеком» ответил на слухи о «белых списках» для Wi-Fi
«Ростелеком» опроверг информацию о внедрении «белых списков» на домашнем интернете
В «Ростелекоме» опровергли слухи о внедрении «белых списков» для домашнего интернета, подчеркнув отсутствие ограничений доступа для пользователей.
Компания официально заявила об отсутствии планов по ограничению доступа, передает РИА «Новости». Ранее в социальных сетях распространилась информация о срочном внедрении провайдерами специальных реестров разрешенных ресурсов.
«В «Ростелекоме» опровергли сообщения о введении ограничений на домашний интернет», – сообщили представители организации.
Поводом для разъяснений стала публикация Telegram-канала Mash. Авторы утверждали, что столичные операторы связи якобы начали настройку оборудования для работы исключительно с одобренными сервисами.
На данный момент список Минцифры включает более 120 социально значимых ресурсов. В перечень входят государственные порталы, социальные сети, банки и сервисы бронирования билетов, доступные даже при ограничении мобильной связи.
Ранее сообщалос, что московские интернет-провайдеры начали внедрять систему «белых списков» для домашнего интернета.