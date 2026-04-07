БПЛА повредили частные дома и многоэтажку в Геленджике
Комиссия по оценке ущерба после атаки БПЛА зафиксировала повреждения в семи частных домах и восьми квартирах многоэтажного дома в Геленджике, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Оперштаб сообщил в Max, что в Геленджике продолжается работа специальной комиссии, которая оценивает последствия атаки беспилотников на город.
По последним данным, подтверждено повреждение семи частных домовладений, расположенных в микрорайоне Голубая бухта, а также восьми квартир в многоэтажном доме в центре города.
В числе зафиксированных разрушений отмечены выбитые стекла, пробитые кровли и деформированные дверные рамы. Представители комиссии продолжают подомовой обход для уточнения полного масштаба нанесенного ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что в Геленджике временно закрылся детский сад после ночной атаки беспилотников. Дроны атаковали Кубань в ночь на 6 апреля. В спальном микрорайоне Голубая Бухта после ночной атаки ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.