Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Детсад в Геленджике закрыли после атаки дронов
В Геленджике временно закрылся детский сад после ночной атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в понедельник.
Глава города-курорта Алексей Богодистов пояснил, что детсад закрыли после ночной атаки ВСУ, указали в штабе, передает ТАСС.
«От падения обломков БПЛА пострадало учреждение в микрорайоне Голубая Бухта. Там выбиты некоторые окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, побиты козырьки», – добавили в штабе.
Дроны начали атаку на Кубань с ночи 6 апреля.
При ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек, среди них трое детей.