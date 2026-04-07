Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума

Цена российской нефти Urals выросла до 116 долларов за баррель

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, цена российской нефти марки Urals, экспортируемой из порта Приморск, поднялась до 116,05 доллара за баррель, передают «Вести». В публикации отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет.

Причиной резкого роста стоимости стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных перебоев с поставками сырья.

Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рост мирового спроса на энергоресурсы России.