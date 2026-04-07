Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.5 комментариев
Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
Цена российской нефти Urals выросла до 116 долларов за баррель
Стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, впервые за 13 лет приблизилась к отметке 116 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.
По данным Bloomberg, цена российской нефти марки Urals, экспортируемой из порта Приморск, поднялась до 116,05 доллара за баррель, передают «Вести». В публикации отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет.
«Цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет», – говорится в материале агентства.
Причиной резкого роста стоимости стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных перебоев с поставками сырья.
Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рост мирового спроса на энергоресурсы России.