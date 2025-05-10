Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.3 комментария
Бисмарк заявил о провале «изоляции» России
Бисмарк: Празднование 9 Мая показало, что Россия вовсе не изолирована
Торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы собрали в Москве глав государств и правительств, что стало заметным международным сигналом о поддержке России, заявил внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк .
Александр фон Бисмарк заявил в интервью RT, что несмотря на желание Европы изолировать Россию, прошедшее празднование 9 Мая продемонстрировало обратное. По его словам, в Москву прибыли многие премьеры и президенты, чтобы отметить юбилей Победы вместе с Россией.
« Это важный сигнал для всего мира», – подчеркнул Бисмарк.
Он также отметил необходимость для европейцев объединиться, начать диалог и установить более тесные контакты с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Белоусов принял парад Победы в строгом черном костюме. Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР. Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы».