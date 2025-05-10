Бисмарк: Празднование 9 Мая показало, что Россия вовсе не изолирована

Tекст: Дмитрий Зубарев

Александр фон Бисмарк заявил в интервью RT, что несмотря на желание Европы изолировать Россию, прошедшее празднование 9 Мая продемонстрировало обратное. По его словам, в Москву прибыли многие премьеры и президенты, чтобы отметить юбилей Победы вместе с Россией.

« Это важный сигнал для всего мира», – подчеркнул Бисмарк.

Он также отметил необходимость для европейцев объединиться, начать диалог и установить более тесные контакты с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Белоусов принял парад Победы в строгом черном костюме. Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР. Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы».