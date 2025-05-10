Tекст: Антон Антонов

Фон дер Ляйен, Кошта и премьер Люксембурга Люк Фриден случайно оказались на акции памяти в центре Люксембурга, организованной партией Mir d’Vollek («Мы, народ»), передает ТАСС.

Участники акции исполняли песню «День Победы» и отмечали 9 Мая. Лидеры ЕС вышли из резиденции премьер-министра Люксембурга и столкнулись с толпой горожан, празднующих у здания парламента на другой стороне улицы.

После замешательства и обмена вопросительными взглядами с премьером Люксембурга, политики предпочли отойти в сопровождении охраны, сделав вид, что не поняли происходящего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас грозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву. Зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.