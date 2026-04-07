Депутат Рады заявила о нарушениях на 1,7 млрд долларов при закупках БПЛА

Депутат Рады Фриз заявила о нарушениях на 1,7 млрд долларов при закупках БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз сообщила, что аудит Счетной палаты по закупкам беспилотных систем показал: в 2024-2025 годах более 50% государственных контрактов были заключены с нарушением законодательства, что привело к убыткам в 1,7 млрд долларов, передает РИА «Новости».

«Коррупция в оборонном секторе стоит жизней наших защитников», – заявила Фриз. По ее словам, комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел отчет Счетной палаты за 2024 год и по отдельным вопросам за 2025 год, в котором были выявлены многочисленные нарушения.

Фриз пояснила, что зафиксированы завышенные цены на беспилотники почти на 19 млрд гривен (435 млн долларов), задержки поставок, отсутствие начисления штрафных санкций и рост дебиторской задолженности. В целом Счетная палата выявила различных видов нарушений на сумму более 77 млрд гривен (1,7 млрд долларов). Депутат отметила, что отдельные нарушения уже начали устранять, однако это не компенсирует общий ущерб.

Кроме того, согласно опросу украинского агентства Info Sapiens, почти 90% граждан и более 75% представителей бизнеса считают коррупцию очень распространенной на Украине.

Ранее командир подразделения ВСУ присвоил вместе с двумя гражданскими 343 беспилотника на востоке Украины. Сообщники продали эти беспилотники через интернет на сумму 346 тыс. долларов.

Украинские антикоррупционные ведомства выявили схему хищения более 102 млн гривен в оборонной сфере при поставках динамической защиты для танков через фиктивные компании.