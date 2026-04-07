    Дефицит времени заставляет Трампа рискнуть в Иране
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу
    Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    7 апреля 2026, 19:15 • Справки

    Дачная амнистия в 2026 году: как оформить, до какого года действует и на кого распространяется

    @ Павел Львов/РИА Новости

    В 2026 году продолжает действовать упрощенный порядок регистрации загородной недвижимости – так называемая дачная амнистия. Как именно эта процедура облегчает процесс регистрации недвижимости, на какие объекты распространяется и какие для этого требуются документы?

    С какого года действует дачная амнистия

    Дачная амнистия введена в России с 1 сентября 2006 года. За почти 20 лет действия программы граждане в упрощенном порядке зарегистрировали права более чем на 15 млн объектов недвижимости: жилые и садовые дома, земельные участки, гаражи, хозяйственные постройки.

    До какого года продлена дачная амнистия

    • До 1 марта 2031 года – упрощенный порядок регистрации жилых и садовых домов на садовых участках, участках ИЖС и ЛПХ в границах населенных пунктов.

    • До 1 марта 2031 года – упрощенный порядок оформления земельных участков под жилыми домами, возведенными до 14 мая 1998 года.

    • До 1 марта 2026 года – постановка земельного участка на кадастровый учет без проведения межевания (часть 5.1 статьи 69 Федерального закона № 218–ФЗ). После этой даты межевание становится обязательным условием.

    На какие объекты распространяется дачная амнистия

    В 2026 году упрощенный порядок регистрации применяется в отношении следующих объектов:

    • жилые и садовые дома, расположенные на садовых (дачных) земельных участках;

    • объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и дома на участках ЛПХ в пределах населенных пунктов;

    • жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 года в границах населенных пунктов, при отсутствии у граждан прав собственности на них;

    • объекты, строительство которых начато до 4 августа 2018 года без получения разрешения на строительство (переходный период);

    • хозяйственные постройки на садовых участках (бани, сараи, летние кухни) – при условии, что участок находится в собственности и права на него и на основной дом были установлены до 2013 года;

    • дома блокированной застройки (таунхаусы), расположенные на земельных участках для ИЖС или ЛПХ.

    Ключевое требование: индивидуальный жилой или садовый дом должен соответствовать параметрам объекта ИЖС, установленным Градостроительным кодексом РФ. Это означает не более трех надземных этажей, высоту не более 20 метров и предназначение для проживания одной семьи.

    Какие постройки регистрировать не нужно

    Не все строения на участке подлежат обязательной постановке на кадастровый учет. Регистрации не требуют легкие переносные конструкции без прочной связи с землей: разборные навесы, парники из поликарбоната, временные летние кухни на опорах. Если постройку можно демонтировать и перенести без ущерба для ее назначения, она не является объектом недвижимости.

    Регистрация обязательна для капитальных строений, имеющих фундамент: бань, сараев из бруса или кирпича, гаражей. Такие объекты ставятся на кадастровый учет при наличии зарегистрированных прав на основной объект (жилой или садовый дом) на этом же участке.

    Важно: на полевых земельных участках ЛПХ (за пределами населенных пунктов) любое капитальное строительство запрещено – дачная амнистия на них не распространяется.

    Особенности оформления в СНТ

    Для членов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) действуют отдельные нормы. В 2026 году применяются два режима упрощенной регистрации.

    Личное имущество членов СНТ. Жилые и садовые дома на садовых участках оформляются в упрощенном порядке до 1 марта 2031 года на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства не требуется.

    Имущество общего пользования СНТ. Постройки и сооружения общего назначения – дома правления, объекты инфраструктуры, линейные объекты, возведенные до 2004 года, – также подпадают под упрощенный порядок до 1 марта 2031 года. Для их регистрации председатель товарищества составляет декларацию, а вместо разрешений на строительство представляется правоустанавливающий документ на земельный участок.

    Нередко в СНТ оформление задерживается из-за отсутствия зарегистрированных прав на земельный участок самого товарищества. В таком случае необходимо сначала урегулировать права на землю общего пользования и только затем переходить к регистрации строений.

    Как оформить собственность по дачной амнистии:

    Шаг 1. Убедитесь, что земельный участок стоит на кадастровом учете и права на него зарегистрированы. Если нет – сначала оформите землю.

    Шаг 2. Обратитесь к кадастровому инженеру, сведения о котором внесены в государственный реестр кадастровых инженеров Росреестра. Он проведет замеры и составит технический план объекта.

    Шаг 2а (если строительство началось после 4 августа 2018 года). Подайте уведомление о планируемом строительстве в местный орган власти. В течение семи рабочих дней придет ответ о соответствии или несоответствии требованиям. При положительном ответе можно строить в течение 10 лет. По окончании работ в течение одного месяца подайте уведомление о завершении строительства с техпланом – орган власти сам направит документы в Росреестр.

    Шаг 3. Подготовьте документы:

    • технический план;

    • декларацию об объекте недвижимости;

    • правоустанавливающий документ на участок (если право не зарегистрировано в ЕГРН);

    • паспорт;

    • заявление о регистрации и постановке на кадастровый учет;

    • доверенность (если подает представитель).

    Шаг 4. Подайте документы: через МФЦ, Росреестр, Госуслуги или по почте.

    Шаг 5. Оплатите госпошлину – 350 рублей.

    Шаг 6. Получите выписку из ЕГРН. После этого объектом можно свободно распоряжаться: продавать, дарить, передавать по наследству, использовать как залог.

    При регистрации общего имущества СНТ дополнительно прилагается декларация, заверенная председателем товарищества.

    Необходимые документы: перечень по видам объектов

    Для жилого или садового дома на участке СНТ/ДНП (до 2031 года):

    • технический план, подготовленный кадастровым инженером;

    • правоустанавливающий документ на земельный участок;

    • паспорт и заявление.

    Для объекта ИЖС или дома на ЛПХ в черте населенного пункта:

    • технический план;

    • правоустанавливающий документ на земельный участок;

    • уведомление об окончании строительства (для объектов, строительство которых началось после 4 августа 2018 года).

    Для земельного участка без ранее зарегистрированных прав:

    • документ о предоставлении участка (решение органа власти, выписка из похозяйственной книги, иные правоустанавливающие документы).

    Для жилого дома, возведенного до 14 мая 1998 года:

    • один из документов, подтверждающих факт владения домом (технический паспорт, документ о подключении к коммунальным сетям, выписка из похозяйственной книги, справка об уплате налогов и т. п.);

    • заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

    Рекомендуется заблаговременно уточнить актуальный перечень документов на сайте Росреестра или в МФЦ, поскольку требования могут различаться в зависимости от региона и конкретной ситуации.

    Стоимость оформления

    Государственная пошлина за регистрацию права собственности в рамках дачной амнистии составляет 350 рублей – для жилых и садовых домов, земельных участков, предназначенных для садоводства, дачного хозяйства, ИЖС, ЛПХ, а также гаражей.

    Дополнительные расходы связаны с услугами кадастрового инженера. Стоимость подготовки технического плана варьируется в зависимости от региона, площади объекта и его характеристик.

    При подаче документов через МФЦ срок регистрации составляет до девяти рабочих дней. При подаче в электронном виде через Госуслуги срок сокращается до семи рабочих дней.

    При выборе кадастрового инженера необходимо проверить наличие у него действующего квалификационного аттестата и его включение в государственный реестр кадастровых инженеров на сайте Росреестра. Работа со специалистом, не включенным в государственный реестр, влечет отказ в регистрации и потерю средств.

    Что будет, если не оформить недвижимость до 2031 года

    После 1 марта 2031 года граждане, не воспользовавшиеся дачной амнистией, утратят возможность применить упрощенный порядок. Для регистрации незарегистрированной недвижимости потребуется:

    • обратиться в суд и доказать права на объект в судебном порядке;

    • либо проходить стандартную процедуру оформления с полным пакетом разрешительной документации.

    Незарегистрированная недвижимость не может быть законно продана, подарена, заложена или передана по наследству. Кроме того, владелец лишается правовой защиты при изъятии земли для государственных нужд или при земельных спорах с соседями.

    Согласно действующему законодательству, выявленные незарегистрированные постройки могут быть признаны самовольными и подлежать сносу в судебном или административном порядке. Риск актуален прежде всего для объектов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН.

    Главное
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками
    Суд приговорил экс-замгубернатора Курской области Дедова к 17 годам колонии
    Минюст назвал число иноагентов в реестре
    Росалкогольтабакконтроль намерен лишить лицензии Прошянский коньячный завод
    В усадьбе кубанского вице-губернатора нашли миллионы валютой и рублями
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Космонавт Кононенко счел название планеты Земля географическим недоразумением

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

