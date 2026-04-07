Дачная амнистия в 2026 году: как оформить, до какого года действует и на кого распространяется

С какого года действует дачная амнистия

Дачная амнистия введена в России с 1 сентября 2006 года. За почти 20 лет действия программы граждане в упрощенном порядке зарегистрировали права более чем на 15 млн объектов недвижимости: жилые и садовые дома, земельные участки, гаражи, хозяйственные постройки.

До какого года продлена дачная амнистия

До 1 марта 2031 года – упрощенный порядок регистрации жилых и садовых домов на садовых участках, участках ИЖС и ЛПХ в границах населенных пунктов.

До 1 марта 2031 года – упрощенный порядок оформления земельных участков под жилыми домами, возведенными до 14 мая 1998 года.

До 1 марта 2026 года – постановка земельного участка на кадастровый учет без проведения межевания (часть 5.1 статьи 69 Федерального закона № 218–ФЗ). После этой даты межевание становится обязательным условием.

На какие объекты распространяется дачная амнистия

В 2026 году упрощенный порядок регистрации применяется в отношении следующих объектов:

жилые и садовые дома, расположенные на садовых (дачных) земельных участках;

объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и дома на участках ЛПХ в пределах населенных пунктов;

жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 года в границах населенных пунктов, при отсутствии у граждан прав собственности на них;

объекты, строительство которых начато до 4 августа 2018 года без получения разрешения на строительство (переходный период);

хозяйственные постройки на садовых участках (бани, сараи, летние кухни) – при условии, что участок находится в собственности и права на него и на основной дом были установлены до 2013 года;

дома блокированной застройки (таунхаусы), расположенные на земельных участках для ИЖС или ЛПХ.

Ключевое требование: индивидуальный жилой или садовый дом должен соответствовать параметрам объекта ИЖС, установленным Градостроительным кодексом РФ. Это означает не более трех надземных этажей, высоту не более 20 метров и предназначение для проживания одной семьи.

Какие постройки регистрировать не нужно

Не все строения на участке подлежат обязательной постановке на кадастровый учет. Регистрации не требуют легкие переносные конструкции без прочной связи с землей: разборные навесы, парники из поликарбоната, временные летние кухни на опорах. Если постройку можно демонтировать и перенести без ущерба для ее назначения, она не является объектом недвижимости.

Регистрация обязательна для капитальных строений, имеющих фундамент: бань, сараев из бруса или кирпича, гаражей. Такие объекты ставятся на кадастровый учет при наличии зарегистрированных прав на основной объект (жилой или садовый дом) на этом же участке.

Важно: на полевых земельных участках ЛПХ (за пределами населенных пунктов) любое капитальное строительство запрещено – дачная амнистия на них не распространяется.

Особенности оформления в СНТ

Для членов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) действуют отдельные нормы. В 2026 году применяются два режима упрощенной регистрации.

Личное имущество членов СНТ. Жилые и садовые дома на садовых участках оформляются в упрощенном порядке до 1 марта 2031 года на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства не требуется.

Имущество общего пользования СНТ. Постройки и сооружения общего назначения – дома правления, объекты инфраструктуры, линейные объекты, возведенные до 2004 года, – также подпадают под упрощенный порядок до 1 марта 2031 года. Для их регистрации председатель товарищества составляет декларацию, а вместо разрешений на строительство представляется правоустанавливающий документ на земельный участок.

Нередко в СНТ оформление задерживается из-за отсутствия зарегистрированных прав на земельный участок самого товарищества. В таком случае необходимо сначала урегулировать права на землю общего пользования и только затем переходить к регистрации строений.

Как оформить собственность по дачной амнистии:

Шаг 1. Убедитесь, что земельный участок стоит на кадастровом учете и права на него зарегистрированы. Если нет – сначала оформите землю.

Шаг 2. Обратитесь к кадастровому инженеру, сведения о котором внесены в государственный реестр кадастровых инженеров Росреестра. Он проведет замеры и составит технический план объекта.

Шаг 2а (если строительство началось после 4 августа 2018 года). Подайте уведомление о планируемом строительстве в местный орган власти. В течение семи рабочих дней придет ответ о соответствии или несоответствии требованиям. При положительном ответе можно строить в течение 10 лет. По окончании работ в течение одного месяца подайте уведомление о завершении строительства с техпланом – орган власти сам направит документы в Росреестр.

Шаг 3. Подготовьте документы:

технический план;

декларацию об объекте недвижимости;

правоустанавливающий документ на участок (если право не зарегистрировано в ЕГРН);

паспорт;

заявление о регистрации и постановке на кадастровый учет;

доверенность (если подает представитель).

Шаг 4. Подайте документы: через МФЦ, Росреестр, Госуслуги или по почте.

Шаг 5. Оплатите госпошлину – 350 рублей.

Шаг 6. Получите выписку из ЕГРН. После этого объектом можно свободно распоряжаться: продавать, дарить, передавать по наследству, использовать как залог.

При регистрации общего имущества СНТ дополнительно прилагается декларация, заверенная председателем товарищества.

Необходимые документы: перечень по видам объектов

Для жилого или садового дома на участке СНТ/ДНП (до 2031 года):

технический план, подготовленный кадастровым инженером;

правоустанавливающий документ на земельный участок;

паспорт и заявление.

Для объекта ИЖС или дома на ЛПХ в черте населенного пункта:

технический план;

правоустанавливающий документ на земельный участок;

уведомление об окончании строительства (для объектов, строительство которых началось после 4 августа 2018 года).

Для земельного участка без ранее зарегистрированных прав:

документ о предоставлении участка (решение органа власти, выписка из похозяйственной книги, иные правоустанавливающие документы).

Для жилого дома, возведенного до 14 мая 1998 года:

один из документов, подтверждающих факт владения домом (технический паспорт, документ о подключении к коммунальным сетям, выписка из похозяйственной книги, справка об уплате налогов и т. п.);

заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

Рекомендуется заблаговременно уточнить актуальный перечень документов на сайте Росреестра или в МФЦ, поскольку требования могут различаться в зависимости от региона и конкретной ситуации.

Стоимость оформления

Государственная пошлина за регистрацию права собственности в рамках дачной амнистии составляет 350 рублей – для жилых и садовых домов, земельных участков, предназначенных для садоводства, дачного хозяйства, ИЖС, ЛПХ, а также гаражей.

Дополнительные расходы связаны с услугами кадастрового инженера. Стоимость подготовки технического плана варьируется в зависимости от региона, площади объекта и его характеристик.

При подаче документов через МФЦ срок регистрации составляет до девяти рабочих дней. При подаче в электронном виде через Госуслуги срок сокращается до семи рабочих дней.

При выборе кадастрового инженера необходимо проверить наличие у него действующего квалификационного аттестата и его включение в государственный реестр кадастровых инженеров на сайте Росреестра. Работа со специалистом, не включенным в государственный реестр, влечет отказ в регистрации и потерю средств.

Что будет, если не оформить недвижимость до 2031 года

После 1 марта 2031 года граждане, не воспользовавшиеся дачной амнистией, утратят возможность применить упрощенный порядок. Для регистрации незарегистрированной недвижимости потребуется:

обратиться в суд и доказать права на объект в судебном порядке;

либо проходить стандартную процедуру оформления с полным пакетом разрешительной документации.

Незарегистрированная недвижимость не может быть законно продана, подарена, заложена или передана по наследству. Кроме того, владелец лишается правовой защиты при изъятии земли для государственных нужд или при земельных спорах с соседями.

Согласно действующему законодательству, выявленные незарегистрированные постройки могут быть признаны самовольными и подлежать сносу в судебном или административном порядке. Риск актуален прежде всего для объектов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН.