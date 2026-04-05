КСИР сообщил о ракетных ударах по нефтехимии Израиля и стран Персидского залива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по объектам нефтехимической промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, передает РИА «Новости». В официальном сообщении КСИР отмечается: «Сегодня утром в исполнение был приведен первый этап ответной операции, были нанесены удары по сионистским целям и экономическим интересам США в регионе: по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, газовой инфраструктуре в ОАЭ, американским предприятиям нефтехимии в ОАЭ, американским предприятиям нефтехимии в Бахрейне, американской нефтехимической инфраструктуре в Кувейте».

Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР Ирана атаковал три авиабазы Израиля и несколько баз США, а также предприятия сталелитейной и алюминиевой промышленности в ОАЭ и Бахрейне. В рамках 76-й волны операции «Правдивое обещание – 4» иранские силы нанесли удары по базам США Аль-Дафра в ОАЭ и Виктория в Ираке, а также по инфраструктуре израильской армии в Ашкелоне, Тель-Авиве и Хайфе. Военные Ирана с помощью беспилотников атаковали радар ELTA в порту Хайфа и топливные хранилища на авиабазе Бен-Гурион, а президент Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе на удары США и Израиля по инфраструктуре страны.