Число жертв стрельбы в Киеве возросло до семи человек
В киевской больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время стрельбы в Голосеевском районе, в итоге общее число жертв трагедии достигло семи человек.
Один из пострадавших при стрельбе 18 апреля умер в медицинском учреждении. Врачи боролись за жизнь пациента, находившегося в крайне тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.
«В больнице скончался мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось. <…> Уже семеро погибших», – сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В настоящее время в стационарах продолжают лечение еще семеро пострадавших, среди которых есть ребенок. Четверо пациентов находятся в реанимационных отделениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ полиции ликвидировал стрелка при штурме супермаркета.
Генеральная прокуратура Украины квалифицировала массовый расстрел людей как террористический акт.
Ранее в больнице скончалась шестая жертва этого вооруженного нападения.