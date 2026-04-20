Грузия высмеяла обвинение победителя выборов в Болгарии в «пророссийской позиции»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «разработанной спецслужбами пропагандой» обвинения в адрес лидера политического объединения «Прогрессивная Болгария» Румена Радева в якобы «пророссийской позиции», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Как только кто-то позволит себя критику в адрес Брюсселя или простое несогласие в чем-то, на него сразу же навешивают ярлык «пророссийского», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии на пресс-конференции в понедельник. – Это пропаганда, разработанная спецслужбами, то же самое говорили о «Грузинской мечте».
По его словам, позиции уверенно выигрывающей выборы в парламент «Прогрессивной Болгарии» «не очень различаются с позициями президента США Дональда Трампа».
«В свое время и Дональда Трампа называли «пророссийским», – отметил Шалва Папуашвили.
Председатель парламента Грузии отметил, что его стране «очень важны отношения с Болгарией в плане сотрудничества в регионе Черного моря».
«Это – приоритет», – сказал он.
Политическое объединение «Прогрессивная Болгария» уверенно выигрывает восьмые с 2021 года парламентские выборы, набирая 44% голосов избирателей.
Политик выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву.
Он покинул пост президента в январе ради участия в избирательной кампании.