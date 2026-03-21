Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», в украинских силовых структурах сообщили о старте новой схемы мобилизации, где к мероприятиям на приграничных территориях привлекаются наемники из Польши и Румынии.

По словам источника агентства, сотрудники военкоматов и иностранные наемники действуют совместно, вывозят мужчин призывного возраста к границе, где под угрозой оружия снимают видео с якобы попыткой незаконного пересечения границы.

Записанные видеоматериалы используются как компромат для последующего принуждения мужчин к вступлению в ВСУ, а в случае отказа против них возбуждаются уголовные дела. Источник также заявил, что зафиксированы случаи убийств тех, кто отказывается подчиняться приказам – второго марта одного из несогласных застрелили выстрелом в голову.

В последнее время, по данным агентства, киевские власти испытывают нехватку личного состава в ВСУ, что приводит к усилению насильственных мер мобилизации и массовому распространению в интернете видео задержаний мужчин с применением силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники территориального центра комплектования задержали мужчину и увезли его в микроавтобусе. Толпа людей в ответ опрокинула автобус военкомов и избила нескольких из них.

Курьер службы доставки Glovo также стал жертвой силовой мобилизации сотрудниками центра комплектования в Одессе. Владимир Зеленский признал наличие проблемы насильственной мобилизации граждан на Украине.