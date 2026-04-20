Минжилнадзор Подмосковья напомнил о сроках замены газовых плит

Tекст: Дмитрий Зубарев

Там подчеркнули: «Газовые плиты имеют срок службы – как правило, 10-12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий».

Кроме окончания срока службы причиной для замены может стать наличие критических неисправностей или отсутствие системы «газ-контроль», которая отвечает за автоматическое перекрытие подачи газа при угасании пламени. Такие системы считаются важным элементом безопасности современных плит.

В министерстве уточнили, что установка и подключение газового оборудования должны выполняться только специалистами. Самостоятельное подключение запрещено, так как это может привести к аварийным ситуациям и угрозе для жизни и здоровья жильцов.

