Минжилнадзор Подмосковья напомнил о сроках замены газовых плит
В ведомстве сообщили, что газовую плиту рекомендуется менять каждые 10-12 лет эксплуатации, передает РИА «Новости».
Там подчеркнули: «Газовые плиты имеют срок службы – как правило, 10-12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий».
Кроме окончания срока службы причиной для замены может стать наличие критических неисправностей или отсутствие системы «газ-контроль», которая отвечает за автоматическое перекрытие подачи газа при угасании пламени. Такие системы считаются важным элементом безопасности современных плит.
В министерстве уточнили, что установка и подключение газового оборудования должны выполняться только специалистами. Самостоятельное подключение запрещено, так как это может привести к аварийным ситуациям и угрозе для жизни и здоровья жильцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МЧС России предупредили об опасности красного или желтого пламени на газовой плите.
С 1 марта 2026 года газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации оборудования.
В Государственной думе предложили усилить контроль за техническим состоянием газовых приборов в многоквартирных домах.