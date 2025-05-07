В Госдуме призвали усилить проверки газового оборудования в домах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проверки газового оборудования в многоквартирных домах необходимо активизировать, а также усилить ответственность за нарушения в этой сфере, заявил член комитета Госдумы Александр Якубовский, передает РИА «Новости». По его словам, большинство нарушений допускаются по халатности или желанию сэкономить.

Якубовский отметил, что по действующему законодательству сейчас предусмотрены административные штрафы за нарушения эксплуатации газового оборудования: для граждан сумма составляет до 2 тыс. рублей, для должностных лиц – до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – до 100 тыс. рублей. Однако парламентарий считает, что таких санкций недостаточно.

«Здесь не может быть компромиссов. Приоритет – это безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить. Мы говорим о жизнях людей, и это та сфера, где цена ошибки недопустимо высока», – подчеркнул Якубовский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Тобольске произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

В девятиэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве в результате взрыва бытового газа погибли три человека.