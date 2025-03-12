  • Новость часаСМИ: ВС России полностью освободили Суджу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США услышат условия России к предложению о прекращении огня
    Опубликовано видео из газовой трубы во время проведения операции «Поток» в Курской области
    Матвиенко призвала сократить прием студентов из регионов в столичные вузы
    Теплая погода разбудила клещей в Подмосковье
    Рубио: Вопрос отмены санкций ЕС может быть затронут на переговорах по Украине
    Песков: Россия ждет информацию от США о переговорах по перемирию
    В России начались продажи автомобилей корейской марки KGM
    Парламент Нидерландов проголосовал против плана перевооружения Европы
    Боевики в Пакистане убили 50 заложников
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    23 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 16:59 • Новости дня

    В Тобольске при взрыве в доме пострадали два человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Тобольске в Тюменской области произошел взрыв в одном из домов, пострадали два человека, включая несовершеннолетнего, сообщили в региональном главном управлении МЧС.

    Взрыв произошел в одном из частных домов в городе, пострадали два человека, включая ребенка, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    В начале марта в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Белореченске на Кубани пострадали пять человек.

    12 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским

    Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»

    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, покинувшие город Суджа в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать», соответствующие фото появились в Telegram-каналах российских военных корреспондентов.

    Боевики украинских формирований оставили такую надпись: «Русские, научитесь воевать». Фото и видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В посте отмечается, что бойцы 11-й бригады ВДВ и второй бригады спецназа подняли флаг России над администрацией города.

    Информацию о поднятом флаге также подтвердил РИА «Новости» командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Тьма».

    Он уточнил, что у здания администрации водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции.

    Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже.

    Между тем зарубежные СМИ сообщили, что командующие ВСУ в Сумской области утратили связь с украинскими войсками, находящимися в Курской области.

    Коментарии (48)
    12 марта 2025, 00:23 • Новости дня
    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского

    Лукьянов: Переговоры США и Украины прошли под американскую диктовку

    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Целью Белого дома во время встречи в Джидде было заставить Украину следовать линии на скорейшее прекращение боевых действий. Итоговые заявления сторон указывают, что американско-украинские переговоры прошли под диктовку США, считает политолог Федор Лукьянов. Ранее Киев выразил готовность пойти на временное прекращении огня.

    «Встреча в Саудовской Аравии, если судить по итоговому заявлению, прошла под американскую диктовку. Целью Белого дома было заставить Украину признать, что она должна следовать линии США на скорейшее прекращение боевых действий (полное перемирие, а не предложения о частичном, о чем говорили в Киеве)», – написал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», в своем Telegram-канале.

    В то же время, пока нет ясности относительно деталей соглашения о разработке минеральных ресурсов или гарантий безопасности Украине, отметил эксперт, связав это с продолжающимся торгом. «Жестом в адрес украинской стороны можно считать упоминание о необходимости участия в мирном процессе Европы. Последняя может перевести дух – ее не бросают одну на амбразуру», – добавил политолог.

    «В общем, Украина, проглотив унижение Зеленского, капитулировала», – делает вывод Лукьянов.

    Теперь, по оценкам эксперта, многое в переговорах будет зависеть от личных договоренностей лидеров России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Владимир Зеленский заявил о готовности принять предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен, в случае согласия с этим России. Участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.

    Еще в конце декабря 2024 года Зеленский категорически отвергал идеи о перемирии, в январе 2025 года сравнивал прекращение огня с капитуляцией. А накануне встречи в Джидде киевский режим был согласен только на частичное прекращении огня – в воздухе и на воде.

    Для демонстрации готовности вести переговоры «с позиции силы» Киев перед американско-украинской встречей в Саудовской Аравией устроил налет беспилотниками на московский регион. В МИД РФ подчеркнули, что такие методы используются украинской стороной на фоне ежедневных поражений на поле боя.

    Коментарии (23)
    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    Коментарии (0)
    11 марта 2025, 18:06 • Новости дня
    Эколог: Течения понесут ядовитый цианистый натрий от Британии в сторону России

    Эколог Пешков назвал последствия столкновения танкера с контейнеровозом у берегов Англии

    Эколог: Течения понесут ядовитый цианистый натрий от Британии в сторону России
    @ AP/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Водные массы, которые несут течения к России, будут заражены в результате этого инцидента. Мы должны понимать, что еще долгое время вредные химические вещества, попавшие в воду и атмосферу, будут загрязнять северную экосистему, которая и так очень хрупкая», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный эколог России Андрей Пешков, комментируя столкновение у берегов Великобритании танкера с авиатопливом с грузовым судном, перевозящим контейнеры с ядовитым цианистым натрием.

    «Перевозимых столкнувшимися кораблями веществ достаточно большой перечень. В первую очередь, конечно, цианид, который известен своим ксенобиотическим (ядовитым) отношением ко всему живому, а его там 15 контейнеров», – говорит Пешков.

    Он объясняет, что этот огромный объем ядовитых веществ будет мигрировать по пищевым цепочкам и накапливаться в биоте, морской воде, осядет на дно и будет фильтроваться моллюсками, рыбами, накапливаясь в их организмах. «И это я озвучиваю только последствия от контейнеров с цианидом. Ко всему этому добавятся и углеводороды, керосин для авиационных реактивных двигателей. Это достаточно сложная смесь высокооктановых углеводородов с присадками,  которые явно не полезны для окружающей среды», – рассуждает специалист.

    «Само топливо, которое разлилось по поверхности, не так тяжело воспринимается окружающей средой, как мазут в Анапе. Однако Северное море – открытое и имеет условные границы. Поэтому водные массы, которые несут течения к России, окажутся заражены в результате этого инцидента. Мы должны понимать, что еще долгое время вредные химические вещества, попавшие в воду и атмосферу, будут загрязнять северную экосистему, которая и так очень хрупкая», – считает Пешков.

    Избавляться от последствий аварии в Северном море, по его словам, придется годами, если не десятилетиями. «Естественно, мы должны мониторить, что оттуда к нам придет, потому что последствия мы точно у себя увидим. А по Северному морю, я думаю, что прогноз самый неблагоприятный. Все зависит от того, какие океанические течения и ветра будут преобладать в этом районе, и на какие тысячи квадратных километров они разнесут все эти яды», – заключил эколог.

    В Северном море у берегов Великобритании столкнулись грузовое судно, перевозившее 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием, который используется в золотодобыче, и танкер, содержащий 18 тыс. тонн авиатоплива. Командир дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсон сообщил, что 36 членов экипажа были доставлены на берег. Один человек все еще остается пропавшим без вести.

    Ученые опасаются, что данный инцидент может привести к огромной утечке токсичных химикатов, включая цианистый натрий, что угрожает морским обитателям и экосистемам в районе происшествия.

    Коментарии (25)
    11 марта 2025, 19:18 • Новости дня
    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России при необходимости

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Зеленский занял публичную позицию, при которой никакое перемирие не будет возможно без таких гарантий от американцев, передает РИА «Новости».

    «Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», – отметил Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

    Ранее Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза, а Литва поддержала эту идею.

    Коментарии (27)
    11 марта 2025, 18:14 • Новости дня
    Украинские ВВС признали беспомощность F-16 перед Су-35
    Украинские ВВС признали беспомощность F-16 перед Су-35
    @ Fu Tian/China News Service/VCG/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава управления коммуникаций командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о беспомощности украинских ВВС перед российскими истребителями Су-35.

    «Если бы у нас были самолеты, способные противодействовать Су-35 <…>. Потому что сегодня даже F-16, которые у нас есть от партнеров, они не являются достаточно новыми, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном бою», – сказал Игнат, передает ТАСС.

    Он добавил, что для эффективного противостояния Су-35 необходим комплексный подход, который включает наземные системы противовоздушной обороны и средства РЭБ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинская армия испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО.

    Коментарии (19)
    11 марта 2025, 21:19 • Новости дня
    Украина заявила о готовности объявить 30-дневное прекращение огня

    Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня

    Украина заявила о готовности объявить 30-дневное прекращение огня
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон.

    Это заявление прозвучало в ходе переговоров в Джидде и было опубликовано на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    В совместном заявлении Украины и США подчеркивается, что введение перемирия зависит от выполнения условий со стороны Российской Федерации. «Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», – сказано в документе.

    Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались довести до сведения России, что взаимность со стороны российского руководства будет определяющим фактором для достижения мира. В заявлении отмечается, что предложенный временный режим прекращения огня может стать основой для дальнейших мирных договоренностей между сторонами.

    Ранее Украина и США начали второй раунд переговоров. Во втором раунде переговоров между Украиной и США в Джидде основное внимание уделялось гарантиям безопасности для Киева.

    Добавим, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

    Коментарии (81)
    12 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

    Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая, по его мнению, мобилизует Европу к ремилитаризации, передает ТАСС.

    Министр Лавров считает, что ситуация изменилась после того, как украинский режим включил членство в НАТО в конституцию.

    По его словам, изначально Европейский союз был экономическим объединением, но сейчас он полностью утратил эту характеристику.

    Министр отметил, что на ремилитаризацию Европы выделяются «невероятные деньги». Лавров предположил, что это может быть уловкой, чтобы отвлечь население от сотен миллиардов евро, потраченных без надлежащего аудита во время борьбы с пандемией COVID-19 и оказания помощи Украине.

    Глава МИД России также подчеркнул, что эти расходы сейчас активно обсуждаются. Он также напомнил, что Украина заявила о НАТО и ЕС как о своем будущем. При этом, по его словам, Украина сохранила гарантии национальных меньшинств, включив членство в НАТО в конституцию.

    Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

    Коментарии (26)
    12 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт.

    По словам Ливитт, в Вашингтоне было много скептиков, но Трамп является «мастером заключения сделок» и «верховным переговорщиком», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев и приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. На днях спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Зеленский извинился за хамство. Украина на переговорах в Джидде выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня.

    Коментарии (16)
    12 марта 2025, 09:45 • Новости дня
    Российские военные дошли до здания администрации в Судже

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы России закрепляются возле здания местной администрации. Сейчас туда прибыли подразделения в составе 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сообщается, что бои в Судже идут непрерывно. Военные отметили, что большая часть украинских солдат просто покидает Курскую область. Оставшиеся части пытаются оказать сопротивление, однако их уничтожают российские штурмовики при поддержке операторов FPV-дронов.

    Ранее сообщалось, что российские силы почти со всех сторон обошли город Суджа в Курской области. В Добровольческом корпусе заявили, что российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области.

    Российские войска провели уникальную операцию «Поток» и использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.

    Коментарии (8)
    12 марта 2025, 02:47 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Сумах, сообщают украинские СМИ.

    Также сообщается о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, передает ТАСС.

    Воздушная тревога продолжает звучать в Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

    Напомним, взрывы также прогремели в Одессе и Днепре (Днепропетровске). В Днепре начался пожар на объекте инфраструктуры.

    Коментарии (0)
    11 марта 2025, 21:27 • Новости дня
    Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине
    Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине.

    США намерены направить России предложения о прекращении огня на Украине по нескольким каналам. Как пишет ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.

    Он также отметил, что президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня, на что готова пойти и Украина. Вашингтон ждет ответа Москвы.

    Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон.

    Добавим, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

    Коментарии (30)
    11 марта 2025, 20:05 • Новости дня
    Франция выступила против любой формы демилитаризации Украины

    Франция не поддержит демилитаризацию Украины, заявил Себастьян Лекорню

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню выразил несогласие с демилитаризацией Украины, утверждая, что гарантией безопасности остается украинская армия.

    На открытии Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция выступает против всякой формы демилитаризации Украины, передает ТАСС.

    «Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины», – заявил Лекорню.

    В своем выступлении Лекорню подчеркнул важность сохранения военного потенциала Украины в условиях текущего конфликта. Он отметил, что поддержка украинской армии является ключевым фактором в обеспечении безопасности страны.

    В июне 2024 года президент России Владимир Путин предложил инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Среди ключевых условий – прекращение огня, вывод украинских войск с новых российских территорий, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и принятие безъядерного статуса.

    Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о том, что любые грузы с вооружением для Украины станут легитимной целью для России. В Кремле считают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что европейские лидеры должны признать поражение в украинском конфликте и искать компромисс с Россией.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

    Коментарии (21)
    12 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

    Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

    По его словам, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения, передает РИА «Новости».

    «Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.

    Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО. Однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    «Может быть, они хотят "пересидеть" (президента США) Дональда Трампа», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине. Министр указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Также Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

    Коментарии (16)
    12 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    Сырский уволил генерала Красильникова, причастного к преступлениям в России
    Сырский уволил генерала Красильникова, причастного к преступлениям в России
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова (внесен в РФ в список экстремистов и террористов), которого обвиняют в причастности к преступлениям в Курской области, несмотря на поддержку со стороны оперативного командования «Север».

    Как передает ТАСС, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение об увольнении генерал-майора Дмитрия Красильникова. Красильников был связан с преступлениями украинских военнослужащих, совершенными в Курской области.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что увольнение Красильникова произошло в критический момент для ВСУ. В своем заявлении она подчеркнула, что это решение было принято вопреки позиции Михаила Драпатого и личного состава оперативного командования «Север» Сухопутных войск Украины.

    Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области.



    Коментарии (10)
    11 марта 2025, 21:30 • Новости дня
    США решили возобновить военную и разведывательную помощь Украине

    Reuters: США возобновят военную и разведывательную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская администрация планирует в ближайшее время возобновить оказание военной и разведывательной поддержки Украине, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление США и Украины, Соединенные Штаты примут меры для немедленного возобновления военной и разведывательной помощи Украине.

    Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил эту информацию.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию для ее оборонных нужд.

    Кроме того, американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Коментарии (32)
    Главное
    ЦБ решил разрешить вкладываться в криптовалюту только состоятельным инвесторам
    Рубио подтвердил обсуждение территориальных уступок с Украиной
    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в Подмосковье
    В Британии предсказали разочарование Трампа результатами выборов в Гренландии
    Адвокат осужденного американца Блэка подал кассацию
    Капитан столкнувшегося с танкером ВМС США контейнеровоза оказался россиянином
    Актер Сухоруков перенес операцию на сердце

    Рецессия в США невыгодна даже России

    В экономике США увидели признаки приближающейся рецессии. Согласно экономической модели, она может случиться уже в третьем квартале этого года, и вероятность этого сценария достигла самого высокого значения за сорок с лишним лет. Кто пострадает вслед за Штатами, а кто выиграет от обвала американской экономики? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией

    Российские войска продолжают стремительное наступление в Курской области. Российский флаг поднят в центре Суджи, украинские подразделения или окружены, или стремительно разбегаются. Насколько справедливы спекуляции о политической подоплеке происходящего и какими будут действия российских Вооруженных сил на данном направлении после освобождения Курской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский признал перед США неспособность победить Россию

    Вашингтон декларирует дипломатическую победу: Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы». Такими стали публичные итоги переговоров делегаций Вашингтона и Киева, прошедших во вторник в Саудовской Аравии. Фактически перед нами капитуляция киевского режима перед США и признание неспособности противостоять России без их помощи. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............