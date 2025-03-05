Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
По меньшей мере пять человек пострадали при взрыве газа в Белореченске
В Белореченске пять жителей пострадали при взрыве газа, эвакуированы 54 человека
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске пятеро жителей получили ранения, а более 50 человек были эвакуированы.
Как отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человек, которым оказывается медицинская помощь, передает ТАСС.
Эвакуированы 54 человека, включая 12 детей. Спасатели организовали пункт временного размещения для пострадавших, чтобы обеспечить их временное жилье и поддержку.
Причины взрыва пока уточняются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые занимаются выяснением обстоятельств произошедшего и обеспечением безопасности жителей.