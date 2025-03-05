По меньшей мере пять человек пострадали при взрыве газа в Белореченске

В Белореченске пять жителей пострадали при взрыве газа, эвакуированы 54 человека

Tекст: Максим Попов

Как отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человек, которым оказывается медицинская помощь, передает ТАСС.

Эвакуированы 54 человека, включая 12 детей. Спасатели организовали пункт временного размещения для пострадавших, чтобы обеспечить их временное жилье и поддержку.

Причины взрыва пока уточняются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые занимаются выяснением обстоятельств произошедшего и обеспечением безопасности жителей.