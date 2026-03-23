Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.23 комментария
Жители села на Украине прогнали полицию метлой и порезали шины патрульных машин
Жители Черновицкой области Украины прогнали ТЦК и полицию во время мобилизации
В одном из сел Черновицкой области Украины местные жители не впустили туда сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицию, прибывших для проведения принудительной мобилизации, сообщили в российских силовых структурах.
Жители села не позволили сотрудникам попасть в населенный пункт для проведения принудительной мобилизации. Местные жители перекрыли дорогу и порезали полицейским шины на патрульных автомобилях. В ходе потасовки, как видно на кадрах, распространенных украинскими СМИ, одна из женщин села прогоняла полицейского метлой. «В Черновицкой области крестьяне чуть не растерзали «людолова» из ТЦК», – приводит ТАСС текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черновицкой области на Украине мужчина бросил гранату в служебный автомобиль полиции, в результате чего двое сотрудников получили ранения. В городе Каменец-Подольский жители отбили мужчину у сотрудников ТЦК, которые силой вытаскивали его из собственного двора. В Полтаве после драки с военкомами восемь мужчин отправили в ВСУ.