  Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили более 50 дронов
    Евросоюз заманивает канадцев на историческую родину от отчаяния
    Эксперт объяснил, почему Израиль и США боятся военной поддержки Ирана хуситами
    В Европе возникли претензии к яйцам с Украины
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    В США оценили угрозу для Европы из-за новой иранской ракеты
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    На Украине допустили смену военной стратегии против России
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    23 марта 2026, 06:29 • Новости дня

    Жители села на Украине прогнали полицию метлой и порезали шины патрульных машин

    Жители Черновицкой области Украины прогнали ТЦК и полицию во время мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    В одном из сел Черновицкой области Украины местные жители не впустили туда сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицию, прибывших для проведения принудительной мобилизации, сообщили в российских силовых структурах.

    Жители села не позволили сотрудникам попасть в населенный пункт для проведения принудительной мобилизации. Местные жители перекрыли дорогу и порезали полицейским шины на патрульных автомобилях. В ходе потасовки, как видно на кадрах, распространенных украинскими СМИ, одна из женщин села прогоняла полицейского метлой. «В Черновицкой области крестьяне чуть не растерзали «людолова» из ТЦК», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черновицкой области на Украине мужчина бросил гранату в служебный автомобиль полиции, в результате чего двое сотрудников получили ранения. В городе Каменец-Подольский жители отбили мужчину у сотрудников ТЦК, которые силой вытаскивали его из собственного двора. В Полтаве после драки с военкомами восемь мужчин отправили в ВСУ.

    22 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных «кукловодов», в первую очередь британских, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных кураторов, в первую очередь британских, передает РИА «Новости». По его словам, Россия способна действовать в рамках разумного, несмотря на постоянные провокации и попытки вынудить к каким-либо ответным шагам.

    Бортников подчеркнул: «Конечно, можем. Так, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, какие-то действия» – эта фраза прозвучала в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников сообщил о потере украинскими спецслужбами чувства реальности. Глава ведомства констатировал рост числа террористических преступлений под влиянием Киева. Украинские неонацистские структуры активизировали вербовочную обработку российских граждан.

    22 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    На Украине сообщили о возможной смене военной стратегии против России
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские союзники Украины могут быть вынуждены пересмотреть свою позицию по отношению к России из-за обострения конфликта с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», Европа является главным спонсором Киева, и в новых условиях она может стремиться к нормализации отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки». Прежние расчеты практически не реализуемы, считают журналисты.

    В публикации говорится, что затягивание вооруженного противостояния на Украине несет риски ухудшения позиций Киева на возможных переговорах.

    Ранее Daily Express сообщила, что Россия выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине.

    В четверг Berliner Zeitung писала, что Владимир Зеленский оказался под дополнительным давлением из-за военной операции США против Ирана, что негативно сказалось на его позициях в конфликте.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 16:06 • Новости дня
    В Германии сообщили о следах антибиотиков в украинских яйцах для ЕС
    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские органы санитарного контроля обнаружили в украинских яйцах, импортируемых в ЕС, остаточные следы запрещенных антибиотиков группы нитрофуранов и вещества AOZ, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

    Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung и европейскую систему быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов RASFF. С сентября 2023 года зарегистрировано 14 сообщений о проблемах с украинскими яйцами и яичными продуктами, причем реальное число подобных случаев может быть выше.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз увеличил импорт яиц с Украины с 13 тыс. тонн до более чем 85 тыс. тонн, отменив пошлины и квоты на ряд сельскохозяйственных товаров. В Berliner Zeitung подчеркивают: «Случаи, зарегистрированные в RASFF в отношении поставленных с Украины в ЕС яиц, связаны с различными рисками: от остатков запрещенных ветеринарных препаратов до микробиологических загрязнений и нарушений маркировки. Наиболее часто встречаются случаи с остатками антибиотиков».

    Чаще всего выявляют вещество AOZ – продукт распада антибиотиков из группы нитрофуранов, которые запрещены в сельском хозяйстве Евросоюза с середины 1990-х годов. Нарушения фиксируются прежде всего в Польше, Венгрии и Словакии, через которые проходит основной поток украинского агроимпорта, а отдельные случаи регистрировали власти Швеции и Нидерландов.

    Большая часть яиц с Украины поступает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов – макарон, выпечки, майонеза или готовых блюд для ресторанов и столовых. Маркировка о стране происхождения для таких товаров не обязательна, поэтому покупатели не могут узнать, откуда поступила продукция.

    22 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали село в Белгородской области во время встречи Гладкова с жителями
    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями село Смородино атаковал украинский дрон, спецназ Росгвардии сбил БПЛА, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    Инцидент произошел в Грайворонском округе, где губернатор встречался с местными жителями после недавнего украинского обстрела. В селе продолжается разбор завалов, передает ТАСС.

    Сотрудники спецназа Росгвардии открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА. «Сбитый беспилотник сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет», – отметили в Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины. В результате удара ВСУ в селе Смородино погибли четыре человека.

    22 марта 2026, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как «пропали без вести» обученные в Польше штурмовики ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении фронта командование ВСУ перебросило подразделение штурмовиков, прошедших подготовку в Польше.

    «Родственники неонацистов 25 ошб сообщают, что в Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – рассказали российские бойцы в неофициальном Max-канале группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении бойцы крушили противника в районах Вольной Слободы, Искрисковщины, Никольского, Мирополья, Кондратовки, Конотопа и села Новая Сечь.

    В ходе упорных боев штурмовики продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском на двух, за сутки общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе «Северян» продвинулись до 250 метров. При этом наиболее ожесточенные стрелковые бои идут вдоль реки Клевень, где противник оборудовал опорные пункты и ПУ БПЛА для обстрелов гражданской инфраструктуры Хомутовского района Курской области.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В результате комплексного огневого воздействия сводные группы солдат 119 обр ТерО и 5 пого бежали с занимаемых позиций в лесном массиве восточнее села Новодмитровка», – доложили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» работали по живой силе и технике ВСУ в районах Новоалександровки, Колодезного, Весёлого и села Польное. На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 350 метров. В Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 400 метров.

    «Анализ некрологов показал, что из Славянска (оккупированная ВСУ территория ДНР) на данный участок фронта была переброшена рота 129 обр ТерО, которая практически в полном составе «пропала без вести», пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», – рассказали «Северяне».

    Всего за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области. На Украине участились странные смерти командиров ВСУ. Майор ВСУ был ликвидирован на Сумском направлении.

    22 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Число сбитых беспилотников над Ленобластью достигло восьми

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о росте числа уничтоженных в воскресенье беспилотников до восьми.

    Число уничтоженных беспилотников над Ленинградской областью в воскресенье достигло восьми, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем обращении на платформе Max.

    «В общей сложности уже восемь БПЛА уничтожено сегодня над Ленобластью», – заявил Дрозденко. Глава региона подчеркнул, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать очередную атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Ленинградской областью.

    В аэропорту Пулково временно приостановили прием и отправление самолетов в связи с обеспечением безопасности.

    22 марта 2026, 19:47 • Новости дня
    Орбан заявил о будущем разорении Европы из-за украинского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что участие Европы в конфликте на Украине приведет континент к финансовому краху, отметив ошибочность стратегии Германии.

    Конфликт на Украине приведет к разорению Европы, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости». В интервью YouTube-каналу Patriota он заявил, что европейские страны, в первую очередь Германия, рискуют столкнуться с финансовым банкротством из-за продолжающихся расходов на поддержку Киева.

    Орбан отметил: «Когда идет неформальное обсуждение, немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны... Именно поэтому они финансируют войну. Такова немецкая логика. Однако это приведёт Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас».

    По мнению венгерского премьера, представители Германии ошибаются, полагая, что Европа сможет дольше поддерживать Украину финансово, чем Россия – продолжать участие в конфликте. Орбан подчеркнул, что, по его оценке, такая стратегия приведет к тяжелым экономическим последствиям для всего европейского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов.

    22 марта 2026, 17:03 • Новости дня
    Константинов назвал планы Киева по контролю над Черным морем бизнес-проектом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы Киева взять под контроль Черное море к 2026-2027 годам являются очередным бизнес-проектом для выманивания финансовой помощи у Запада, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов подчеркнул: «Все их планы сегодня связаны с получением и выманиванием денег. А чтобы их получить, им нужно представить западным хозяевам бизнес-проект клана Зеленского», передает РИА «Новости».

    Константинов отметил, что в данном проекте, который реализует киевский режим, нет места ни выборам, ни самой Украине, зато он предполагает продолжение военного конфликта. Глава крымского парламента также считает, что подобные инициативы соответствуют интересам стран Европы, которые, по его словам, стремятся нанести ущерб России.

    Он добавил, что подобные заявления не стоит воспринимать всерьез, однако и игнорировать их нельзя.

    Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ранее заявлял о планах взять под контроль значительную часть акватории Черного моря в ближайшие годы.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что усилия киевского режима, предпринимаемые для повреждения энергетической инфраструктуры в Черном море, бездумны и безответственны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков также заявил, что попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    22 марта 2026, 11:20 • Новости дня
    В Днепропетровске военкомы устроили погоню за мужчиной на дороге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Днепропетровске на Украине на проезжей части устроили погоню за мужчиной, его спас проезжающий мимо водитель, усадив его в автомобиль, сообщает в воскресенье украинское издание «Страна.ua».

    Сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровске устроили погоню за мужчиной на проезжей части, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». По словам очевидцев, мужчина выбежал на дорогу, где за ним через плотный автомобильный поток бросились работники ТЦК. В какой-то момент молодой человек упал, но его успел подобрать и увезти водитель одной из остановившихся машин.

    Сотрудники военкомата отступили, когда к ним подбежали возмущённые женщины, а водители начали сигналить. В последние месяцы в интернете распространяются многочисленные видео, где фиксируются случаи силовой мобилизации на Украине, в том числе применение силы и увоз мужчин в микроавтобусах.

    В сообщениях отмечается, что Киеву не хватает личного состава для ВСУ, из-за чего мобилизация сопровождается насильственными действиями со стороны военкоматов. Украинские мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать призыва – бегут из страны, прячутся, поджигают военкоматы.

    Ранее омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Он указывал, что сотрудники ТЦК нередко избивают людей, сбивают их машинами и провоцируют аварии для задержания граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования открыли огонь по автомобилю мужчины, пытавшегося уклониться от мобилизации. В Днепропетровской области Украины троих сотрудников военкомата задержали по подозрению в избиении мобилизованного до смерти. В Днепропетровске между гражданскими и сотрудниками военкомата произошла массовая драка на улице.

    22 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    Впервые за два года командование НАТО обсудило учения с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Делегация НАТО во главе с адмиралом Пьером Вандье провела переговоры в Киеве о возможном участии украинских военных в будущих учениях альянса.

    Военное командование НАТО прибыло на Украину, где обсуждалось участие украинских военных в учениях альянса в качестве условного противника, передает РИА «Новости». Визит делегации, возглавляемой адмиралом Пьером Вандье, верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации, стал первым с февраля 2022 года.

    Заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса сообщил, что переговоры были посвящены конкретному привлечению украинских военных к будущим учениям альянса. По словам чиновника, стороны также обсудили перспективы создания совместного центра НАТО-Украина.

    Страны НАТО ведут активную подготовку к наращиванию военного присутствия на границе Союзного государства России и Белоруссии.

    Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова подчеркнула, что Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».

    22 марта 2026, 22:59 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА повреждено остекление в квартирах в Ленобласти
    Tекст: Антон Антонов

    Десятый беспилотник сбит силами ПВО в Ленинградской области, повреждено остекление в квартирах, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в Max, что силы ПВО уничтожили десятый беспилотник в районе деревни Изора Гатчинского округа. В результате ударной волны было повреждено остекление в трех квартирах. На месте падения обнаружена воронка, также зафиксировано возгорание сухой травы, которое уже потушено. Никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пулково приостанавливали прием и отправление самолетов из-за мер по обеспечению безопасности. 21 самолет направили на запасные аэродромы. Позднее аэропорт возобновил прием и отправку самолетов по согласованию с соответствующими органами.

    22 марта 2026, 21:19 • Новости дня
    ВСУ ускорили обучение мобилизованных до четырех дней

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сумской области отмечены случаи, когда мобилизованные солдаты ВСУ проходят обучение за четыре дня до отправки на позиции из-за дефицита личного состава.

    ВСУ обучают мобилизованных солдат всего за четыре дня, передает РИА «Новости». Об этом сообщили представители российских силовых структур, ссылаясь на данные украинского генштаба. По их информации, в Сумской области уже зафиксированы случаи, когда от момента мобилизации до гибели военнослужащего ВСУ проходило всего четыре дня.

    Источник отметил, что официальной причиной отказа от подготовки солдат на территории стран-союзников указана «нехватка опыта у западных инструкторов». Украинское командование, сталкиваясь с острой нехваткой личного состава, старается максимально сократить время между мобилизацией и отправкой солдат на позиции.

    Собеседник агентства также подчеркнул, что упрощенное обучение позволяет быстро пополнять ряды ВСУ даже за счёт минимальной подготовки. При этом в Генштабе Украины утверждают, что такая мера облегчает логистику и позволяет эффективнее организовать переброску мобилизованных на передовую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики ВСУ из Сумской области, которые прошли военную подготовку в Польше, перестали выходить на связь с родственниками. Российские силовые структуры подтвердили исчезновение этих военнослужащих.

    22 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Жители Каменца-Подольского отбили мужчину у сотрудников ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители города Каменец-Подольский в Хмельницкой области отбили у сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) мужчину, которого те силой вытаскивали из собственного двора, сообщает украинское издание «Время.ua».

    Местные жители города Каменец-Подольский в Хмельницкой области помешали сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) силой забрать мужчину для мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Время.ua». В сообщении издания говорится: «В Каменце-Подольском местные жители помешали принудительной мобилизации. На кадрах, опубликованных в сети, сотрудники ТЦК вытаскивают со двора молодого человека, а его родные пытаются помешать насильственной мобилизации. За мужчину также вступились прохожие и отогнали военкомов».

    Отмечается, что в последнее время власти на Украине испытывают серьезную нехватку личного состава для ВСУ, что провоцирует ужесточение мер по мобилизации. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию мужчин призывного возраста все чаще становятся поводом для общественного недовольства и протестов.

    Мужчины на Украине стараются уклониться от призыва всеми возможными способами: многие нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются в домах и избегают появления на улицах. Подобные инциденты становятся регулярными на фоне продолжающейся спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК в Днепропетровске устроили погоню за мужчиной прямо на проезжей части. В Одессе военкомы силой затолкали в микроавтобус глухонемого местного жителя. Ранее группа военных мобилизовала одессита в шортах и тапочках вопреки сопротивлению прохожей.

    22 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Взрыв в супермаркете Чернигова ранил четырех человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный предмет взорвался в одном из супермаркетов Чернигова на севере Украины, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на полицию региона.

    Взрыв неизвестного предмета произошел в одном из супермаркетов Чернигова, передает ТАСС. Информацию об инциденте распространило агентство РБК-Украина со ссылкой на региональную полицию.

    В результате происшествия пострадали четыре человека. Все они были госпитализированы, их состояние уточняется. На данный момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники служб спасения, выясняются обстоятельства случившегося.

    Причины взрыва пока не установлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чернигове во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Ранее жители города услышали громкий хлопок. В Нежинском районе области несколько взрывов повредили склады и транспортные объекты.

    22 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 97 украинских БПЛА над Россией за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть часов средства ПВО уничтожили почти сто украинских беспилотников, атаковавших сразу семь российских регионов, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Средства противовоздушной обороны России за шесть часов уничтожили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны сообщили, что атаки произошли 22 марта в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

    «22 марта с 13.00 до 18.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – заявили в Минобороны РФ.

    Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 47 аппаратов. В Смоленской области уничтожено 25 беспилотников, в Белгородской – 10, в Новгородской – семь, в Курской – пять, в Ленинградской – два, а в Псковской – один беспилотник.

    Информации о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не приводится. Минобороны подчеркнуло, что ПВО продолжает нести боевое дежурство на всех угрожаемых направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника за шесть часов.

    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    Герой России рассказал о падении качества украинской пехоты
    В Литве отменили концерты солиста Modern Talking из-за мнения о России
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей
    Русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен на еду
    Россиян предупредили о штрафах за огород во дворе дома
    В Европарламенте предрекли социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Предвыборный скандал в Словении рикошетит по оппозиции

    В преддверии парламентских выборов в Словении разгорелся крупный политический скандал, в который оказались втянуты представители правящей коалиции и израильской частной разведывательной компании. Но его последствия используются для удара по словенской оппозиции. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации