Tекст: Дмитрий Зубарев

Местные жители города Каменец-Подольский в Хмельницкой области помешали сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) силой забрать мужчину для мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Время.ua». В сообщении издания говорится: «В Каменце-Подольском местные жители помешали принудительной мобилизации. На кадрах, опубликованных в сети, сотрудники ТЦК вытаскивают со двора молодого человека, а его родные пытаются помешать насильственной мобилизации. За мужчину также вступились прохожие и отогнали военкомов».

Отмечается, что в последнее время власти на Украине испытывают серьезную нехватку личного состава для ВСУ, что провоцирует ужесточение мер по мобилизации. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию мужчин призывного возраста все чаще становятся поводом для общественного недовольства и протестов.

Мужчины на Украине стараются уклониться от призыва всеми возможными способами: многие нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются в домах и избегают появления на улицах. Подобные инциденты становятся регулярными на фоне продолжающейся спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК в Днепропетровске устроили погоню за мужчиной прямо на проезжей части. В Одессе военкомы силой затолкали в микроавтобус глухонемого местного жителя. Ранее группа военных мобилизовала одессита в шортах и тапочках вопреки сопротивлению прохожей.