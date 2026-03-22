В Днепропетровске военкомы устроили погоню за мужчиной на дороге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровске устроили погоню за мужчиной на проезжей части, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». По словам очевидцев, мужчина выбежал на дорогу, где за ним через плотный автомобильный поток бросились работники ТЦК. В какой-то момент молодой человек упал, но его успел подобрать и увезти водитель одной из остановившихся машин.

Сотрудники военкомата отступили, когда к ним подбежали возмущённые женщины, а водители начали сигналить. В последние месяцы в интернете распространяются многочисленные видео, где фиксируются случаи силовой мобилизации на Украине, в том числе применение силы и увоз мужчин в микроавтобусах.

В сообщениях отмечается, что Киеву не хватает личного состава для ВСУ, из-за чего мобилизация сопровождается насильственными действиями со стороны военкоматов. Украинские мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать призыва – бегут из страны, прячутся, поджигают военкоматы.

Ранее омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Он указывал, что сотрудники ТЦК нередко избивают людей, сбивают их машинами и провоцируют аварии для задержания граждан.

