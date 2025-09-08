В Молдавии задержали пограничника за возвращение уклонистов на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, следователи установили факты похищения двух украинцев. Им были нанесены материальные убытки, а затем их незаконно переправили обратно на Украину через реку Днестр, передает ТАСС.

В ходе обысков у задержанного обнаружили вещи, принадлежавшие и другим гражданам Украины. Власти приняли решение об аресте подозреваемого на 30 суток для проведения дальнейших следственных действий. В прокуратуре подчеркивают, что расследование продолжается, не исключено раскрытие новых подробностей дела.

Глава пограничной полиции Молдавии Руслан Галушка ранее отметил, что за прошлый год границу республики незаконно пересекли около 20 тыс. украинских уклонистов. По его словам, эти люди зачастую не скрываются при переходе на молдавскую территорию, поскольку могут подать прошение о предоставлении убежища, что избавляет их от ответственности за незаконное пересечение границы.

Ранее украинские пограничники зафиксировали двукратное увеличение числа мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Белоруссией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинских пограничников перебросили с румынской границы в Сумскую область. Подросток попытался вывести группу уклонистов с Украины в Молдавию. Украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы – Плоть.