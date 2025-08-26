На Украине резко возросло число уклонистов, пытающихся бежать в Белоруссию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Количество мужчин призывного возраста, пытавшихся покинуть территорию Украины через границу с Белоруссией, значительно увеличилось, передает ТАСС.

Госпогранслужба Украины сообщила, что в 2025 году на белорусской границе были задержаны 911 мужчин в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет. Это в два раза больше, чем за 2022, 2023 и 2024 годы вместе взятые, когда совместно были задержаны только 423 человека.

Наибольшее количество задержаний зафиксировано в Ровненской области. Следом идут Житомирская, Волынская и Киевская области. Ранее представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечал, что с начала 2025 года было задержано более 13 тыс. граждан, пытавшихся покинуть Украину.

Как отметили в ведомстве, тенденция к росту числа уклонистов, стремящихся попасть в соседнюю Белоруссию, сохраняется на протяжении последних месяцев.

