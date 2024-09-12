Подросток попытался вывести компанию уклонистов с Украины в Молдавию через кукурузное поле

Tекст: Константин Сергеев

«Чтобы остаться незамеченными, уклонисты направились ночью по полю кукурузы через приднестровский сегмент границы. Подросток-проводник собрал остальных через Telegram-канал, где за 7–10 тыс. долларов предложил услуги. Мужчин обнаружили пограничники и они побежали», – опубликовано в Telegram-канале погранслужбы Украины.



Задержанные получили административные протоколы об административном нарушении, а против подростка написано заявление в нацполицию.

Как сообщало в декабре 2023 года украинское ведомство, ежедневно пограничники задерживают 20–25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. Некоторые при этом погибают.

Ранее сообщалось, как бегущие от мобилизации на украинской территории пытались скрыться в Белоруссии через минное поле.