Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
Подросток попытался вывести компанию уклонистов с Украины в Молдавию
Подросток попытался вывести компанию уклонистов с Украины в Молдавию через кукурузное поле
В Одесской области украинские пограничники задержали компанию из восьми уклонистов и одного 16-летнего проводника, который за «гонорар» около 10 тыс. долларов пытался провести их ночью через кукурузное поле. Часть маршрута в обход погранпостов проходила через Приднестровье, сообщает госпогранслужба Украины.
«Чтобы остаться незамеченными, уклонисты направились ночью по полю кукурузы через приднестровский сегмент границы. Подросток-проводник собрал остальных через Telegram-канал, где за 7–10 тыс. долларов предложил услуги. Мужчин обнаружили пограничники и они побежали», – опубликовано в Telegram-канале погранслужбы Украины.
Задержанные получили административные протоколы об административном нарушении, а против подростка написано заявление в нацполицию.
Как сообщало в декабре 2023 года украинское ведомство, ежедневно пограничники задерживают 20–25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. Некоторые при этом погибают.
Ранее сообщалось, как бегущие от мобилизации на украинской территории пытались скрыться в Белоруссии через минное поле.