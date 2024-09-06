Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
На Украине уклонисты попытались сбежать в Белоруссию через минное поле
Бегущие от мобилизации на украинской территории попытались скрыться в Белоруссии через минное поле, сообщила украинская государственная погранслужба.
Группа подозреваемых попыталась незаконно перейти линию госграницы с Белоруссией через заминированную местность, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Задержаны пять человек.
Ранее соцсети сообщали, что в Харькове военкомы для отлова мужчин в ВСУ стали разъезжать на машине с литовскими номерами.