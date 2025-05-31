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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    17 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    33 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    3 комментария
    31 мая 2025, 09:29 • Новости дня

    Украинских пограничников с румынской границы перебросили в Сумскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование перебросило пограничные подразделения, занимавшиеся задержанием уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для усиления обороны в Сумской области.

    По информации российского силового ведомства, в Сумскую область были направлены подразделения 31-го Черновицкого пограничного отряда, выполнявшие задачи по отлову уклонистов на границах с западными странами, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил, что черновицкие пограничники сейчас участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады теробороны, которая несет значительные потери на данном участке фронта.

    Представитель ведомства отметил, что командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных к ним пограничников исключительно как «пушечное мясо», направляя их на передовые позиции.

    Ранее глава областной администрации Олег Григоров заявлял, что ситуация в Сумской области остается крайне напряженной из-за продвижения ВС России. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в ряде районов Сумской области российские войска продвинулись вперед и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает усиление активности российских войск в Сумской области.

    31 мая 2025, 03:30 • Новости дня
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США на следующей неделе собираются начать заниматься законопроектом, предусматривающим 500-процентные пошлины в отношении Индии, Китая и других торговых партнеров России, заявили американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь.

    Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что его коллеги готовы работать над законопроектом: «Так что я бы ожидал, что на следующей неделе Сенат начнет двигать санкционный законопроект». По его словам, есть и члены Палаты представителей, «которые готовы двигаться».

    Он выразил сомнения в заинтересованности России в мире и сказал, что не ожидает от переговоров в Стамбуле результатов, которые позволят отказаться от новых санкций, передает ТАСС.

    Блюменталь сообщил, что европейские союзники поддерживают ужесточение санкций. Блюменталь уточнил, что законопроект предусматривает введение пошлин до 500% для Индии, Китая и других партнеров России. Он также сообщил о запланированных переговорах в Париже с руководством Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по версии авторов законопроекта, новые меры должны «изолировать Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает». Сенатор Рэнд Пол заявил, что «это вызовет экономическую катастрофу» в самих США.

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    30 мая 2025, 20:57 • Новости дня
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области компании, строившие оборонительные сооружения с нарушениями, возвратили деньги после обращения властей в суд.

    Несколько подрядчиков, у которых были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, вернули денежные средства в бюджет, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Гладков отметил: «После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий».

    Власти продолжают работу по контролю за качеством объектов, а также по возврату средств в случае обнаружения новых нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате проверки строительства оборонительных объектов в Белгородской области выявили ложные сведения в отчетности и ущерб на сумму, превышающую 100 млн рублей.

    Бывшие руководители и подрядчики обвинены в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

    Отечественные футболисты приняли участие в художественном фотопроекте, где воплотили образы своих предков – героев войны.

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    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    31 мая 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» за сутки сорвала пять попыток вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область на Теткинском и Глушковском направлениях.

    «В преддверии предстоящих в Стамбуле переговоров командование ВСУ получило задачу любой ценой продвинуться на Теткинском и Глушковском направлениях», – заявил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    ВСУ пытались проникнуть в Курскую область из Рыжевки, Искрисковщины, Бессаловки. Также дважды ВСУ были остановлены в окрестностях Павловки при попытке прорваться в поселок Новый Путь. ВСУ понесли «существенные потери в живой силе», уничтожено шесть единиц украинской техники.

    На Сумском направлении российские силы «продвинулись в Алексеевке и Кондратовке» и в их окрестностях. Продолжается «зачистка приграничных лесных массивов», «зачистка села Водолаги», а также «ожесточенные бои» в Юнаковке, сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено 11 штурмовых групп. В Волчанске российские силы продвинулись более чем на 150 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Накануне сообщалось, что с 5 мая вооруженные силы Украины предприняли 111 безуспешных попыток прорыва на территорию Курской области.

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    30 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области
    Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» освобождена Кондрашовка в Харьковской области.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением Кондрашовки.

    Он отметил, что «мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск». По его словам, более 3,6 тыс. военнослужащих были награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и погранотряду, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом за неделю потерял свыше 1495 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 19 складов с боеприпасами.

    В то же время в течение минувшей недели подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка в Сумской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригад, двух штурмовых центров сил спецопераций, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и погранотряда, отчитались в Минобороны.

    В зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1490 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, 22 бронемашины, 37 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и девять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив пункты Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Гнатовка в Донецкой народной республике (ДНР). Они нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1615 военнослужащих, танк, 27 бронемашин, в том числе два канадских бронетранспортера Senator. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, а также 21 склад с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

    В результате действий подразделений группировки «Центр» за последнюю неделю был освобожден пункт Шевченко Первое в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ), бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника при этом составили свыше 3060 военнослужащих, танк, 39 бронемашин, в том числе американские М113 и MaxxPro. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» на минувшей неделе освободили Отрадное и Зеленое Поле в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял более 1265 военнослужащих, танк и 22 бронемашины. Уничтожены 17 орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    ВСУ при этом потеряли свыше 495 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены  четыре орудия полевой артиллерии, 18 станций РЭБ, а также 23 склада с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. За день до этого они освободили Старую Николаевку в ДНР. А ранее ВС России освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области.

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    31 мая 2025, 01:18 • Новости дня
    ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирным домам в Рыльске

    В результате атаки украинских БПЛА в Рыльске пострадали семь человек

    ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирным домам в Рыльске
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Семь человек, включая двух подростков, пострадали при ударах украинских беспилотников по многоквартирным домам в Рыльске, еще три человека пострадали в результате атаки БПЛА в поселке Артаково, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Рыльскому и Льговскому районам Курской области. В Рыльске беспилотники «влетели» в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже в одном из домов начался пожар, который распространился на соседние балконы. Во втором доме удар пришелся на третий этаж, где также вспыхнул пожар. Огонь потушили.

    «Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных», – говорится в сообщении.

    В результате атак пострадали семь человек, в том числе семья с детьми 13 и 16 лет. Еще двое женщин и мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    В поселке Артаково Льговского района из-за атаки беспилотников загорелись два строения и гараж. Семья из трех человек самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Льговскую ЦРБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Курске пострадало из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА.

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    30 мая 2025, 11:59 • Новости дня
    Bloomberg: Запад восхитился быстрой адаптацией армии России к войне на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные эксперты высоко оценили скорость, с которой российские войска совершенствуют свои подходы к ведению боевых действий и применению технологий на Украине.

    Командиры и офицеры НАТО на конференции в Лондоне, организованной Королевским объединенным институтом оборонных исследований, отметили способность российских войск быстро адаптироваться к боевым условиям на Украине, пишет ТАСС.

    Колумнист Bloomberg Марк Чемпион сообщил, что участники конференции не раз высказывали уважение к скорости, с которой военные России обучаются и совершенствуют тактику.

    По мнению западных военных, российские вооруженные силы увеличили численность боевых подразделений по сравнению с 2022 годом, нарастили производство вооружений и боеприпасов, а также сумели адаптироваться к западным комплексам вооружений, таким как HIMARS. Российские ракетные комплексы, включая «Искандер», стали более точными и сложными для перехвата, эффективно применяются для поражения важных целей.

    Особое внимание эксперты уделили развитию в России беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, где, по их словам, российская армия опережает НАТО. При этом участники выразили обеспокоенность готовностью новых корпусов НАТО: американский 18-й воздушно-десантный корпус способен быстро развернуться, но пока только проходит период адаптации к современным условиям, в том числе массовому применению дронов. Европейские силы сталкиваются с логистическими и инфраструктурными трудностями, что может осложнить быструю переброску войск на восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов. Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за ракет «Искандер-М». Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК «Пэтриот».

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    30 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    ВСУ атаковали дроном Энергодар

    Мэр Энергодара сообщил об атаке дроном ВСУ на город

    Tекст: Вера Басилая

    Город-спутник Запорожской АЭС подвергся атаке БПЛА, в результате которой пострадавших и возгораний нет, инфраструктура продолжает работать в штатном режиме, сообщил глава города Максим Пухов.

    Атака украинского беспилотника по зданию на проспекте Строителей в Энергодаре была совершена утром, следует из сообщения в Telegram-канале Пухова.

    По уточнению главы города Максима Пухова, удар был нанесен дроном неустановленного типа. Данных о возгораниях или жертвах не поступило, все системы жизнеобеспечения функционируют как обычно.

    Пухов отметил, что атаки ВСУ на город стали «привычными», однако призвал жителей сохранять максимальную осторожность, избегать открытых пространств и проявлять бдительность.

    Ранее украинские военные нанесли артиллерийский удар по району Запорожской АЭС в день ротации миссии МАГАТЭ.

    Украинские боевики обстреляли жилой дом в городе Кременная в ЛНР с применением артиллерии.

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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказались полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    31 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что якобы из-за действий Москвы некоторые граничащие с Россией страны готовы «рассмотреть варианты» ядерного распространения.

    Марлз на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что якобы в ответ на происходящее на Украине некоторые из этих государств могут «рассмотреть свои варианты», связанные с ядерным вооружением. По его словам, речь идет о «государствах, наиболее подверженных российской агрессии».

    «Мы также должны противостоять мрачной, потенциально неминуемой возможности новой волны глобального ядерного распространения, поскольку государства стремятся к безопасности в новую эпоху имперских амбиций», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что быстрое расширение и модернизация ядерных сил Китаем, которое направлено на достижение или превышение паритета с Соединенными Штатами, также вызывает обеспокоенность. По мнению Марлза, эта ситуация требует возрождения системы контроля над стратегическими вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предлагал предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России для обеспечения мира на Украине.

    Ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России. В администрации США в 2025 году подчеркнули, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, принадлежало Москве, а не Киеву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран ЕС. Высказывались предположения, что французское ядерное оружие могут отправить в Румынию или Эстонию.

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    31 мая 2025, 00:24 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    @ Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации встречи лидеров России, Украины, Турции и США.

    По словам украинского лидера, у него состоялся «хороший и очень содержательный разговор» с Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность проведения «четырехсторонней встречи» на уровне глав государств, передает ТАСС.

    Кроме этого, Зеленский отметил, что стороны затронули тему будущей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе диалога обсуждались условия, при которых Украина готова принять участие в переговорах. «Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение встречи между президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах

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    30 мая 2025, 13:15 • Новости дня
    ВСУ применили американские пытки к российским военнопленным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские специалисты обучали боевиков ВСУ применять методы пыток, такие как утопление с помощью воды и ткани, к российским военнослужащим, сообщил председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    По его словам, боевиков ВСУ обучали применять пытки специалисты из США, такие методы использовались в отношении российских военнослужащих, находившихся в украинском плену, передает ТАСС. Григорьев рассказал, что пленных подвергали пытке имитацией утопления при помощи тряпки и воды – это известная американская практика.

    Григорьев отметил, что в одном из концентрационных лагерей для пленных отдельное помещение называлось «Багдад», что, по его мнению, также связано с участием американских специалистов. Он добавил, что из более чем 200 человек, освобожденных при последнем обмене, все рассказывали о серьезных истязаниях, включая избиения, применение электрошока, ломание костей, прижигание, травлю собаками и другие виды насилия.

    Григорьев подчеркнул: «Совершенно дикие вещи. Когда их пытали, ни о чем не спрашивали. То есть это делали просто ради садизма, для удовольствия. Это приказ, система умерщвления людей. Указания идут с самого верха, все делается специально». Он также напомнил, что такие действия противоречат Женевской конвенции 1949 года, и назвал происходящее грубейшим нарушением международного права и преступлением против человечности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН заявили о случаях пыток мобилизованных на Украине, отказавшихся воевать. Один из пленных украинских военных рассказал, что был подвергнут пыткам за отказ убивать россиян в составе ВСУ. В ДНР местный житель Раздольного использовал российских пленных как рабов.

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    31 мая 2025, 03:57 • Новости дня
    Российские военные сбили воздушный ретранслятор ВСУ у Отрадного

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удачного рейда уничтожен украинский воздушный ретранслятор DJI Matrice 30, что обеспечило три дня без вражеских FPV-дронов в районе Отрадного, сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29 Гвардейской общевойсковой армии российской группировки «Восток» с позывным «Фил».

    «В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное», – приводит слова «Фила» РИА «Новости».

    Он пояснил, что обычно в качестве целей «ищут артиллерию», но на сей раз российским бойцам попался Matrice 30 «с антеннами для FPV», который увеличивает дальность применения дронов ВСУ. После уничтожения ретранслятора российские военные получили «три дня спокойствия без «фпвишек» противника».

    Сейчас отделение и сам «Фил» хотят поохотиться на новую «интересную» цель – разведывательный БПЛА ВСУ самолетного типа «Лелека».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили населенный пункт Отрадное в конце мая. Освобождение поселка нарушило логистику вооруженных сил Украины в Запорожье и Днепропетровской области.

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    30 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    Марочко: Контроль над Кондрашовкой позволит взять в кольцо ВСУ в Купянске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области – результат планомерной работы, в конечном итоге это позволит взять в охват группировку украинской армии в Купянске, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На данный момент противник оказался в довольно-таки сложной, тяжелой оперативно-тактической ситуации и будет пытаться, конечно же, всячески остановить наши войска», – сказал Марочко ТАСС.

    По его мнению, киевский режим направит дополнительные силы и средства к Кондрашовке, поскольку продвижение ВС России на этом участке – это «катастрофа для всей группировки [украинских] вооруженных формирований в Купянске».

    Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил ранее, что российская армия получила стратегически важный плацдарм для продвижения в сторону Купянска при освобождении Кондрашовки.

    В пятницу Минобороны заявило, что российские военные освободили Кондрашовку.

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    30 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара

    Tекст: Мария Иванова

    С 24 по 30 мая в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных беспилотников и реактивных снарядов по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции американского ЗРК Patriot, центру сил спецопераций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию РСЗО HIMARS, складам вооружения и боеприпасов, местам производства и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все цели ударов были достигнуты. Назначенные военные объекты киевского режима поражены.

    За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты самолет МиГ-29 ВСУ, 30 управляемых авиабомб JDAM и 16 снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1439 беспилотников, в том числе 907 вне зоны проведения спецоперации.

    Всего с начала СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60423 беспилотника, 607 ЗРК, 2 651 танк и другие бронкмашины, 1565 боевых машин РСЗО, 25396 орудий полевой артиллерии и минометов, 36191 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    30 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Ганчев объяснил значение освобождения Кондрашовки

    Ганчев: Армия России получила плацдарм для продвижения к Купянску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска получили стратегически важный плацдарм для продвижения в сторону Купянска после освобождения крупного населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области.

    Об этом заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, передает ТАСС.

    По его словам, за последние двое суток армия России освободила два населенных пункта. Ганчев отметил: «Армия России освободила два населенных пункта за последние два дня. Уверенными действиями наши бойцы расширяют область своего контроля на Харьковском направлении сразу в нескольких направлениях: вдоль реки Оскол к северной границе региона, а также в районе города Купянска».

    Ганчев подчеркнул, что Кондрашовка расположена рядом с Купянском и имеет, как и Радьковка, удобное расположение, что даст российским военным преимущество над ВСУ на данном направлении. Установление контроля над этими населенными пунктами, по его оценке, создает условия для дальнейшего продвижения армии России в регионе.

    Минобороны в пятницу сообщило, что в результате действий подразделений группировки «Запад» освобождена Кондрашовка в Харьковской области.

    Накануне российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР.

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