В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа
Американист Дудаков объяснил победу Карни над Фриланд на выборах лидера Либеральной партии Канады
Марк Карни – хрестоматийный финансист и технократ. Он попытается воспользоваться ростом антиамериканских настроений в Канаде для того, чтобы победить на будущих парламентских выборах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады.
«Победа Марка Карни на выборах лидера Либеральной партии Канады была в некотором смысле ожидаемой: он лидировал по опросам», – указал американист Малек Дудаков. Собеседник добавил, что в отличие от Христи Фриланд, которая тоже боролась за пост нового главы правящей фракции, Карни не является ярым популистом.
Политолог в этой связи напомнил «радикальные призывы» Фриланд разместить ядерное оружие Британии на территории Канады. «При этом она забыла упомянуть, что ракеты, имеющиеся у Лондона, принадлежат американцам. Было бы довольно странно пользоваться условно британским оружием для того, чтобы защищаться от Соединенных Штатов», – иронично заметил спикер.
На этом фоне Карни смотрится большим профессионалом, отметил Дудаков. «Он – хрестоматийный либеральный финансист и технократ. Его выбрали именно как антипода Дональда Трампа», – детализировал аналитик. По словам собеседника, отношения нового лидера либералов Канады и президента США довольно непростые.
Так, Карни критиковал республиканца еще в его первую декаду и даже сравнивал того с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера». Канадец и сейчас делает ставку на противостояние с Трампом. «В частности, он уже обещал продолжать торговую войну в ответ на те пошлины, которые вводит американская сторона», – напомнил американист.
«Политик надеется воспользоваться ростом антиамериканских настроений в Канаде для того, чтобы победить на скорых парламентских выборах», – добавил Дудаков. Политолог объясняет: выборы в стране намечены на 20 октября, однако, как ожидается, Карни может объявить о досрочном роспуске парламента.
«За время правления Джастина Трюдо рейтинги канадских либералов упали очень низко. Шансов на успех осенью у них не было. Это заставило действующего главу правительства уйти в отставку. Тем более что в стране сложилась сложная ситуация – это и миграционный кризис, и проблемы в социальной сфере. У правящей фракции нет решений этих вопросов», – уточнил собеседник.
Эксперт указал, что если бы выборы прошли завтра, то, скорее всего, победу на них одержали бы канадские консерваторы во главе с Пьером Пуальевром. «Либералы пока в аутсайдерах, несмотря на то, что их рейтинги несколько подросли после решения Трюдо уйти в отставку. Им непросто конкурировать с Консервативной партией. Однако ситуация за несколько месяцев может измениться. Я думаю, Карни будет работать в этом направлении», – заключил Дудаков.
Ранее Марк Карни выиграл выборы на пост нового лидера Либеральной партии Канады и станет следующим премьер-министром страны. Он одержал победу с результатом в 85,9% голосов. Бывший министр финансов и нынешний член парламента Христя Фриланд заняла второе место, набрав всего 8% голосов.
Карни вступит в должность премьер-министра только после того, как действующий глава правительства Джастин Трюдо подаст официальное прошение об отставке генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Как ожидается, это может произойти в ближайшие дни. После этого Саймон предложит Карни сформировать правительство и принести присягу.
В своем первом заявлении после победы Карни заверил, что Оттава никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа. «Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит», – приводит его слова РИА «Новости».
Новый лидер либералов также отметил, что сохранит контртарифы в отношении Соединенных Штатов «до тех пор, пока американцы не проявят уважение и не возьмут на себя заслуживающие доверия обязательства по свободной и справедливой торговле». Но он предупредил, что противостояние Трампу потребует экстраординарных усилий.
«Мое правительство приведет в действие наш план по построению более сильной экономики, установлению новых торговых отношений с надежными партнерами и обеспечению безопасности наших границ», – заявил политик.
Карни никогда не занимал выборных должностей и в настоящее время не является членом парламента. Он выпускник Гарвардского и Оксфордского университетов, имеет докторскую степень по экономике. 13 лет проработал в отделениях Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио. С 2008 по 2013 год возглавлял Банк Канады. В 2013 году был назначен управляющим Банка Англии, ушел с поста в 2020 году.