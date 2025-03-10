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    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    7 комментариев
    10 марта 2025, 12:10 • Новости дня

    Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа

    Американист Дудаков объяснил победу Карни над Фриланд на выборах лидера Либеральной партии Канады

    Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Марк Карни – хрестоматийный финансист и технократ. Он попытается воспользоваться ростом антиамериканских настроений в Канаде для того, чтобы победить на будущих парламентских выборах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады.

    «Победа Марка Карни на выборах лидера Либеральной партии Канады была в некотором смысле ожидаемой: он лидировал по опросам», – указал американист Малек Дудаков. Собеседник добавил, что в отличие от Христи Фриланд, которая тоже боролась за пост нового главы правящей фракции, Карни не является ярым популистом.

    Политолог в этой связи напомнил «радикальные призывы» Фриланд разместить ядерное оружие Британии на территории Канады. «При этом она забыла упомянуть, что ракеты, имеющиеся у Лондона, принадлежат американцам. Было бы довольно странно пользоваться условно британским оружием для того, чтобы защищаться от Соединенных Штатов», – иронично заметил спикер.

    На этом фоне Карни смотрится большим профессионалом, отметил Дудаков. «Он – хрестоматийный либеральный финансист и технократ. Его выбрали именно как антипода Дональда Трампа», – детализировал аналитик. По словам собеседника, отношения нового лидера либералов Канады и президента США довольно непростые.

    Так, Карни критиковал республиканца еще в его первую декаду и даже сравнивал того с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера». Канадец и сейчас делает ставку на противостояние с Трампом. «В частности, он уже обещал продолжать торговую войну в ответ на те пошлины, которые вводит американская сторона», – напомнил американист.

    «Политик надеется воспользоваться ростом антиамериканских настроений в Канаде для того, чтобы победить на скорых парламентских выборах», – добавил Дудаков. Политолог объясняет: выборы в стране намечены на 20 октября, однако, как ожидается, Карни может объявить о досрочном роспуске парламента.

    «За время правления Джастина Трюдо рейтинги канадских либералов упали очень низко. Шансов на успех осенью у них не было. Это заставило действующего главу правительства уйти в отставку. Тем более что в стране сложилась сложная ситуация – это и миграционный кризис, и проблемы в социальной сфере. У правящей фракции нет решений этих вопросов», – уточнил собеседник.

    Эксперт указал, что если бы выборы прошли завтра, то, скорее всего, победу на них одержали бы канадские консерваторы во главе с Пьером Пуальевром. «Либералы пока в аутсайдерах, несмотря на то, что их рейтинги несколько подросли после решения Трюдо уйти в отставку. Им непросто конкурировать с Консервативной партией. Однако ситуация за несколько месяцев может измениться. Я думаю, Карни будет работать в этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Марк Карни выиграл выборы на пост нового лидера Либеральной партии Канады и станет следующим премьер-министром страны. Он одержал победу с результатом в 85,9% голосов. Бывший министр финансов и нынешний член парламента Христя Фриланд заняла второе место, набрав всего 8% голосов.

    Карни вступит в должность премьер-министра только после того, как действующий глава правительства Джастин Трюдо подаст официальное прошение об отставке генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Как ожидается, это может произойти в ближайшие дни. После этого Саймон предложит Карни сформировать правительство и принести присягу.

    В своем первом заявлении после победы Карни заверил, что Оттава никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа. «Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит», – приводит его слова РИА «Новости».

    Новый лидер либералов также отметил, что сохранит контртарифы в отношении Соединенных Штатов «до тех пор, пока американцы не проявят уважение и не возьмут на себя заслуживающие доверия обязательства по свободной и справедливой торговле». Но он предупредил, что противостояние Трампу потребует экстраординарных усилий.

    «Мое правительство приведет в действие наш план по построению более сильной экономики, установлению новых торговых отношений с надежными партнерами и обеспечению безопасности наших границ», – заявил политик.

    Карни никогда не занимал выборных должностей и в настоящее время не является членом парламента. Он выпускник Гарвардского и Оксфордского университетов, имеет докторскую степень по экономике. 13 лет проработал в отделениях Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио. С 2008 по 2013 год возглавлял Банк Канады. В 2013 году был назначен управляющим Банка Англии, ушел с поста в 2020 году.

    7 марта 2025, 20:57 • Новости дня
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наносит удары по Украине в условиях остановки военной помощи от Вашингтона, но отметил, что в похожей ситуации так поступила бы любая страна.

    «Думаю, он делает то, что делал бы каждый», – сказал президент США в Белом доме, комментируя действия президента России Владимира Путина. Трамп добавил, что Путин «ударяет сильнее, чем прежде», и в такой ситуации каждый поступил бы аналогично, передает ТАСС.

    Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США не намерены предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине до окончания конфликта. При этом он выразил уверенность, что решение вопроса безопасности станет «легкой частью» после завершения боевых действий.

    Напомним, в пятницу Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    В ходе него американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    10 марта 2025, 09:52 • Новости дня
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам, надеясь заключить мирное соглашение.

    Трамп заявил, что он в значительной мере снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, передает Bloomberg. «Ну мы практически это сделали», – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о возобновлении обмена разведданными.

    Трамп подчеркнул, что США готовы предпринять любые шаги, чтобы Украина серьезно отнеслась к мирным переговорам.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск 4 марта.

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    10 марта 2025, 12:55 • Видео
    Трамп против Маска. Началось?

    Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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    7 марта 2025, 14:20 • Новости дня
    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США

    Подоляк заявил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев отказывается извиняться за поведение Владимира Зеленского в Белом доме, потому что он был прав «по форме и по содержанию», заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк французскому изданию Le Point.

    Подоляк в интервью изданию Le Point заявил, что Киев не намерен извиняться за поведение Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Журналист издания заметил, что некоторые считают, что Зеленский допустил ошибку в ходе этой встречи. В ответ на это Подоляк подчеркнул, что глава киевского режима действовал правильно и по форме, и по содержанию.

    «Он был совершенно прав, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию», – сказал Подоляк. По его словам, невозможно добиться положительных результатов, если Москва «добровольно не уступит».

    Таким образом, по словам Подоляка, Киев не будет извиняться за предполагаемую ошибку, потому что никакой ошибки не было.

    Ранее стало известно, что США пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной после скандала с Зеленским в Белом доме.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    10 марта 2025, 05:06 • Новости дня
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
    @ Lenin Nolly/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп усомнился в достоверности заявления журналиста The Washington Post, утверждавшего, что удары России по Украине свидетельствуют о неуважении Владимира Путина к главе США.

    Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с утверждением журналиста газеты The Washington Post, что удары России на Украине демонстрируют неуважение Владимира Путина к американскому лидеру, передает ТАСС.

    «Он проявляет неуважение ко мне?» – удивился Трамп и уточнил, в каком издании работает репортер. Получив ответ, что журналист представляет The Washington Post, Трамп отметил, что это издание утратило доверие.

    Ранее Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и США могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    7 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил новыми санкциями России для прекращения огня на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Американский лидер сообщил, что рассматривает возможность введения дополнительных экономических мер против России, передает ТАСС. По его словам, такие меры могут быть приняты, пока стороны не достигнут соглашения о прекращении огня на Украине.

    Он также призвал Москву и Киев к переговорам, «пока не стало слишком поздно».

    Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций, акцентировав внимание на авиационной отрасли и банковской системе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    9 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США

    Трамп усомнился в выживаемости Украины даже при поддержке США

    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина может не выжить даже с помощью, предоставляемой США, и указал на слабые места в отношениях с Россией.

    Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь. Ведущий спросил Трампа, беспокоит ли его возможность того, что Украина не сможет выжить без поддержки США, передает ТАСС.

    «Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе», – ответил глава США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

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    7 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Трамп отправил письмо лидеру Ирана

    Трамп предложил лидеру Ирана переговоры по ядерной программе

    Трамп отправил письмо лидеру Ирана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп направил письмо аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить ядерную программу Ирана, выразив надежду на готовность Тегерана к переговорам.

    Американский лидер направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением о переговорах по ядерной программе, сообщает Fox Business, передает ТАСС.

    В интервью телеканалу президент США заявил: «Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном». Он подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие, и выразил надежду на то, что Тегеран будет готов обсуждать эту тему с Вашингтоном.

    В конце февраля президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность возобновить переговоры с США, а Москва заявила о готовности способствовать этим переговорам для урегулирования разногласий между странами.

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    7 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Вашингтон объявил о прекращении финансирования ЮАР

    Трамп обвинил власти ЮАР в конфискации земель фермеров и прекратил финансирование страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования ЮАР, обвиняя южноафриканские власти в конфискации земель у фермеров.

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщает ТАСС. Это решение обусловлено недовольством Трампа по поводу, как он выразился, «ужасного отношения» южноафриканских властей к фермерам. Президент отметил, что власти ЮАР конфискуют земли и фермы, что делает страну небезопасным местом.

    Трамп также сообщил о готовности США предложить южноафриканским фермерам, желающим покинуть страну, ускоренный процесс получения американского гражданства. Он подчеркнул, что фермеры, которые решат переехать в США из-за проблем с безопасностью, смогут воспользоваться этой возможностью. Президент отметил, что процесс предоставления гражданства начнется немедленно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о трудностях при заправке самолета в ЮАР из-за санкций, что затруднило его участие в саммите БРИКС в прошлом году, а эксперты отмечают, что мирная инициатива «Друзья мира», создаваемая Глобальным Югом для разрешения конфликта на Украине, стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики.

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    9 марта 2025, 01:34 • Новости дня
    Bild: В Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35

    Германия боится отключения F-35 из-за решений Трампа по Украине

    Bild: В Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35
    @ hoo-me.com/MediaPunch via www.im/: www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    В Германии возникли опасения по поводу приобретения истребителей F-35 у США из-за возможности их дистанционного отключения, сообщает Bild.

    По информации издания, в Германии начали высказывать опасения относительно закупки американских истребителей пятого поколения F-35 для Бундесвера, передает ТАСС. Причиной беспокойства стали решения президента США Дональда Трампа по Украине, включая прекращение передачи Киеву данных для нацеливания систем HIMARS.

    Особое внимание уделено возможности установки на F-35A системы дистанционного отключения, известной как Kill Switch. Германские власти опасаются, что США смогут деактивировать истребители, если посчитают это необходимым. В рамках сделки планируется закупка 35 истребителей на сумму 8,3 млрд евро, поставки которых начнутся в 2026 году. Дополнительно несколько миллиардов евро выделено на модернизацию инфраструктуры.

    Как отметил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер: «Если нам следует опасаться того, что США сделают с будущими немецкими F-35 то же самое, что сейчас они делают на Украине, то можно было бы рассмотреть вопрос расторжения контракта».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Economist, американские власти отключили Украине системы целеуказания для HIMARS. До этого США приостановили обмен разведданными с Украиной. Также сообщалось, что Белый дом запретил британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

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    7 марта 2025, 20:39 • Новости дня
    Трамп: Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией

    Трамп заявил о сложности взаимодействия с Украиной по сравнению с Россией

    Трамп: Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, передает ТАСС. По его словам, у России на руках «все карты». «Мне сложнее иметь дело с Украиной. А у них нет карт на руках», – подчеркнул он.

    Президент США заявил, что доверяет заявлениям российского руководства о готовности к урегулированию с Украиной. Он отметил, что взаимодействие с Россией может быть проще, что является удивительным обстоятельством, учитывая наличие «всех карт» у России в вопросе окончательного урегулирования.

    Отвечая на вопрос о доверии заявлениям президента России Владимира Путина, Трамп сказал: «Я верю ему. Думаю, мы хорошо взаимодействуем с Россией». Кроме того, американский лидер заявил, что Путин не хотел начинать конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что если Украина не хочет урегулировать конфликт, то США могут полностью прекратить ее поддержку. Он добавил, что европейские страны не имеют понятия, как завершить конфликт на Украине, и подчеркнул, что дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от его готовности к мирным переговорам.

    Напомним, Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    Ранее американский лидер заявил, что ВС России разносят ВСУ на поле боя.

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    8 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Трамп пригрозил Украине «уходом» США
    Трамп пригрозил Украине «уходом» США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы «уйти», если Киев не продемонстрирует готовности к урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет – мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он выразил сомнения в том, стремятся ли украинские власти к урегулированию, и отметил, что если они этого не хотят, США прекратят свою поддержку, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    7 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп: ВС России разносят ВСУ на поле боя
    Трамп: ВС России разносят ВСУ на поле боя
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что российская армия «разносит» украинские войска на поле боя.

    Американский лидер в своей публикации в социальной сети Truth Social отметил, что российская армия «буквально разносит» Вооруженные силы Украины на поле боя, передает «Лента.Ру».

    В связи с этим президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России. Среди возможных санкций он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

    Ранее глава Белого дома сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп заявил о недостаточном стремлении Украины к миру

    Трамп отметил недостаточное желание Киева к мирному урегулированию конфликта

    Трамп заявил о недостаточном стремлении Украины к миру
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп высказал мнение о том, что власти Украины пока не демонстрируют должной готовности к мирному решению конфликта, выразив надежду, что ситуация изменится в ближайшие дни.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев пока не проявляет достаточного стремления к мирному урегулированию конфликта. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета, возвращавшегося из Флориды в Вашингтон, передает ТАСС.

    Трампа спросили, собираются ли США возобновить помощь Украине, если Киев подпишет соглашение с Вашингтоном по ресурсам. Президент ответил: «Я думаю, они подпишут соглашение по ресурсам. Но я хочу, чтобы они хотели мира».

    На вопрос о том, как именно Киев должен продемонстрировать стремление к миру, Трамп ответил, что пока украинские власти этого не сделали в необходимой мере. Он выразил уверенность, что это станет очевидным в течение ближайших двух или трех дней.

    Кроме того, американский лидер отметил, что США практически возобновили предоставление Украине разведданных. На вопрос, готова ли страна отменить паузу в передаче этой информации Киеву, он ответил: «Мы почти сделали это».

    Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

    Коментарии (5)
    7 марта 2025, 19:56 • Новости дня
    Белый дом анонсировал незапланированное заявление Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп неожиданно внес изменения в свой график и выступит с заявлением из Овального кабинета в пятницу вечером.

    Как сообщил Белый дом, американский лидер намеревался выступить вечером в пятницу, передает РИА «Новости». Это заявление не было запланировано изначально, информация о нем появилась только за полчаса до предполагаемого выступления. Заявленное время его начала примерно 19.00 мск.

    Ожидается, что в Овальный кабинет, откуда президент США планирует делать заявление, допустят только предварительно согласованный пул журналистов.

    Ранее президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Во вторник он выступил с обращением перед обеими палатами Конгресса. Как писала газета ВЗГЛЯД, оно длилось более полутора часов и было весьма агрессивным.

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    10 марта 2025, 04:36 • Новости дня
    Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии

    Трамп заявил о готовности США инвестировать миллиарды в создание рабочих мест в Гренландии

    Трамп пообещал миллиарды долларов для Гренландии
    @ Sergey Metelitsa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что США готовы вложить миллиарды долларов в развитие Гренландии, предложив ей присоединиться к Соединенным Штатам.

    Президент США Дональд Трамп сделал заявление в социальной сети Truth Social о готовности США инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест и экономическое благополучие Гренландии, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее и готовы продолжать обеспечивать его безопасность с времен Второй мировой войны. Трамп предложил Гренландии стать частью Соединенных Штатов, отметив: «Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях относительно Гренландии. Он выступал за присоединение острова к США и даже угрожал Дании высокими торговыми пошлинами, если она не откажется от Гренландии. В прошлом, в ходе своего первого президентского срока, Трамп предлагал купить Гренландию, однако эта идея была отвергнута как датскими, так и гренландскими властями.

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