К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.5 комментариев
Бывший бутафор Большого театра собрал тысячу дронов для фронта
Бывший бутафор Большого театра Ювелир собрал тысячу дронов для группировки «Север»
Бывший специалист по созданию реквизита и декораций Большого театра, а ныне инженер-техник мастерской БПЛА группировки войск «Север» с позывным Ювелир, рассказал, что собрал с командой около тысячи дронов.
Бывший специалист по созданию декораций Большого театра, а ныне инженер-техник мастерской БПЛА группировки войск «Север» с позывным Ювелир вместе с командой собрал около тысячи дронов, передает РИА «Новости».
«Мой позывной Ювелир. По должности я инженер-техник. Отучился я на дизайнера, дальше работал в Большом театре. Бутафор, делал декорации, я работал именно с металлом, то есть доспехи, оружие. У меня еще увлечение было – занимался ювелиркой, то есть занимался военно-исторической реконструкцией, и делали мы реплики исторических украшений», – рассказал военнослужащий.
По словам бойца, его навыки работы с металлом оказались востребованы в военной сфере. С февраля через руки его команды прошло около тысячи беспилотников. Военнослужащий отметил, что внешний вид аппаратов имеет для него особое значение. Наклейки для дронов он печатает на принтере, а первую партию беспилотников «Перун» мастера даже красили.
Ювелир добавил, что ему понравилось работать с беспилотной авиацией. По завершении конфликта у него пока нет однозначного решения – вернуться к работе в театре или продолжить трудиться по новой специальности. Мастерская группировки войск «Север» обеспечивает подразделения корпуса всеми видами беспилотников, поставляя в сутки до 600 дронов и работая круглосуточно в три смены.
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