Бывший бутафор Большого театра Ювелир собрал тысячу дронов для группировки «Север»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший специалист по созданию декораций Большого театра, а ныне инженер-техник мастерской БПЛА группировки войск «Север» с позывным Ювелир вместе с командой собрал около тысячи дронов, передает РИА «Новости».

«Мой позывной Ювелир. По должности я инженер-техник. Отучился я на дизайнера, дальше работал в Большом театре. Бутафор, делал декорации, я работал именно с металлом, то есть доспехи, оружие. У меня еще увлечение было – занимался ювелиркой, то есть занимался военно-исторической реконструкцией, и делали мы реплики исторических украшений», – рассказал военнослужащий.

По словам бойца, его навыки работы с металлом оказались востребованы в военной сфере. С февраля через руки его команды прошло около тысячи беспилотников. Военнослужащий отметил, что внешний вид аппаратов имеет для него особое значение. Наклейки для дронов он печатает на принтере, а первую партию беспилотников «Перун» мастера даже красили.

Ювелир добавил, что ему понравилось работать с беспилотной авиацией. По завершении конфликта у него пока нет однозначного решения – вернуться к работе в театре или продолжить трудиться по новой специальности. Мастерская группировки войск «Север» обеспечивает подразделения корпуса всеми видами беспилотников, поставляя в сутки до 600 дронов и работая круглосуточно в три смены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разведчики группировки «Север» обнаруживают позиции противника с помощью беспилотников.

Операторы дронов этого подразделения разбили свыше 90 мест расположения ВСУ в Харьковской области.

Российские военнослужащие ликвидировали более 70 вражеских аппаратов за первую половину июня.