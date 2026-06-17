Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.88 комментариев
Группировка «Север» уничтожила свыше 70 БПЛА ВСУ за июнь в Харьковской области
За первую половину июня российские военнослужащие из группировки «Север» ликвидировали свыше 70 украинских дронов, включая тяжелые аппараты типа «Баба-яга», сообщил командир подразделения с позывным «Сват».
Личный состав 71-й гвардейской дивизии группировки войск «Север» уничтожил более 70 беспилотников ВСУ в Харьковской области, применяя методы тарана и дистанционного подрыва, сказал собеседник РИА «Новости».
Он пояснил, что в первые две недели июня было уничтожено более 70 беспилотников различных типов ВСУ в Харьковской области, в том числе более 45 типа «Баба-яга».
По словам командира, аппараты противника поражались различными способами, включая сбросы с FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью. Ночью бойцы использовали технику с тепловизионными камерами.
До этого сообщалось, что с начала июня военнослужащие группировки «Север» ликвидировали свыше 100 украинских коптеров в Харьковской области.