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«Северяне» за июнь уничтожили 120 коптеров ВСУ в Харьковской области
С начала июня российские военнослужащие группировки «Север» ликвидировали свыше 100 украинских дронов коптерного типа в Харьковской области, сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11 АК с позывным «Карта».
«Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 120 беспилотников коптерного типа в Харьковской области с начала июня», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Координаты обнаруженных целей оперативно передаются командованию. После этого по аппаратам открывают огонь из штатного вооружения, оснащенного тепловыми и коллиматорными прицелами.
Для перехвата бойцы также применяют собственные коптеры. Они оборудованы специальными системами сброса сеток или гарпунов, которые повреждают винты украинской техники.
Ранее сообщалось, что артиллеристы и операторы беспилотников группировки «Север» уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области.
За 10 дней июня расчеты FPV-дронов ликвидировали свыше 40 вражеских целей в Сумской области.