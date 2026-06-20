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Группировка «Север» с июня уничтожила более 90 пунктов дислокации ВСУ
С начала июня артиллерия и беспилотники российской группировки войск «Север» разбили свыше 90 мест расположения противника в Харьковской области, сообщил офицер с позывным Карта.
Артиллеристы и операторы дронов 11-го армейского корпуса группировки «Север» нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, передает РИА «Новости».
Атаки проводились с использованием беспилотников с дальностью действия до 100 километров, реактивной и ствольной артиллерии.
«С начала июня… артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли огневое поражение и уничтожили более 90 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области», – заявил офицер с позывным Карта.
По его информации, для разведки применялись дроны самолетного типа, способные проникать вглубь территории противника. Оснащенные мощными камерами аппараты позволяли военным детально фиксировать цели в любое время суток. В результате успешных действий были ликвидированы блиндажи и инженерные сооружения, что нарушило управление и взаимодействие украинских сил на линии фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки «Север» ликвидировали свыше 100 украинских дронов в Харьковской области.
Артиллеристы 11-го армейского корпуса уничтожили более 50 блиндажей противника.
Операторы ударных беспилотников поразили редкий шведский танк STRV-103.