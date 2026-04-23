Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».11 комментариев
Российский боец в одиночку уничтожил три здания с военнослужащими ВСУ в Гришино
Военнослужащий группировки войск «Центр» в одиночку уничтожил три здания с живой силой ВСУ в населенном пункте Гришино в ДНР, сообщает РИА «Новости». Операция проходила в рамках освобождения территории и продвижения в направлении Доброполья, о чем ранее сообщал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
По информации Минобороны, российский боец использовал взрывные устройства, чтобы ликвидировать позиции противника в зданиях с подвальными помещениями. В сообщении ведомства отмечается, что «военнослужащий группировки войск «Центр» с помощью взрывных устройств уничтожил три здания с подвальными помещениями, в которых закрепился личный состав ВСУ в населенном пункте Гришино».
При проведении операции штурмовик действовал решительно, забрасывая взрывные устройства через окна, а командир по радиосвязи подсказывал ему обстановку для безопасного выполнения задачи. Благодаря действиям российского бойца, подразделениям группировки «Центр» удалось дальше беспрепятственно продвинуться и впоследствии освободить населенный пункт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Гришино в ДНР.
Военный эксперт Андрей Марочко спрогнозировал дальнейшее наступление российских войск на Доброполье.
Бойцы нанесли поражение формированиям нескольких бригад противника на данном направлении.