В России создали шагающий по лестницам беспилотный бетонолом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Робот легко проезжает сквозь дверные проемы и умеет подниматься по лестницам. Управление устройством осуществляется с помощью пульта, что позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии, передает РИА «Новости».

Производительность уникальной машины сопоставима с мощностью классического экскаватора весом пять тонн. По оценкам разработчиков, один такой робот способен заменить на площадке от 20 до 40 человек.

Экспонент Александр Никитин отметил значимость разработки. «У нас модельный ряд весь полностью импортозамещенный. И самое важное, что техника работает в стратегически важных отраслях», – подчеркнул специалист.

Он также добавил, что машина предназначена для атомной и сталелитейной промышленности. По его словам, внедрение отечественных разработок в такие сферы является важнейшей перспективой на будущее.

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