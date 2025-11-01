В России разработали способный заменить работу водолазов в зоне ЧС катамаран

Tекст: Валерия Городецкая

На выставке также были продемонстрированы и другие уникальные разработки института, однако катамаран особенно выделился среди них, передает ТАСС.

В институте отметили, что благодаря внедрению современных систем катамаран может использоваться там, где необходим постоянный и безопасный мониторинг водных объектов. «На выставке «Интерполитех» специалисты ВНИИ ГОЧС продемонстрировали ряд уникальных разработок, среди которых выделяется катамаран «Калан» – беспилотный мобильный надводный комплекс, который может заменять водолазов при проведении опасных работ», – заявили в ВНИИ ГОЧС.

Беспилотный комплекс «Калан» оснащен эхолотом СКАТ-200М, гидролокатором бокового обзора, измерителем скорости звука и другим высокоточным оборудованием. Этот катамаран создан специалистами ВНИИ ГОЧС совместно с научно-производственным предприятием «Форт XXI».

