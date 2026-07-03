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    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    3 июля 2026, 11:59 • Новости дня

    Сборная Англии решила отложить поездку в Мексику на ЧМ из-за опасений шпионажа

    Tекст: Мария Иванова

    Английские футболисты решили задержаться на охраняемой базе в Канзас-Сити, чтобы защитить свои тактические схемы от возможных утечек перед матчем плей-офф.

    Подопечные Томаса Тухеля решили не торопиться с переездом после победы над командой ДР Конго со счетом два один, передает РИА «Новости».

    Тренерский штаб опасается утечки секретной тактической информации и давления со стороны местных болельщиков.

    Накануне эквадорская федерация пожаловалась на фанатов из Мексики. Ночью перед недавней игрой они взрывали фейерверки возле отеля, мешая спортсменам спать и восстанавливаться. В итоге мексиканцы выиграли ту встречу со счетом 2:0.

    Тренировочный лагерь англичан тщательно охраняется местной полицией. Издание Daily Mail отмечает, что в случае выхода в финал коллектив снова вернется на базу в Канзас-Сити.

    Противостояние Англии и Мексики пройдет шестого июля на стадионе «Ацтека». Текущий чемпионат мира впервые собрал 48 команд на территории трех государств, а завершится турнир 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне английские футболисты обыграли команду ДР Конго со счетом 2:1.

    Перед стартом турнира неизвестные похитили часть экипировки британских игроков по пути на базу в Канзас-Сити.

    В начале июня рядом с этим тренировочным центром произошла стрельба с девятью пострадавшими.

    30 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия увеличит военный бюджет на 27% до 80 млрд фунтов стерлингов (105 млрд долларов) в год к 2029 году, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Британское правительство представило долгосрочный план финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер уточнил, что к 2029 году показатель достигнет 80 млрд фунтов стерлингов в год.

    «До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 млрд фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении», – подчеркнул глава правительства.

    После этого рубежа власти намерены довести долю оборонных трат до 3% от ВВП. Министр финансов Рэйчел Ривз добавила, что в ближайшие четыре года на эти цели дополнительно выделят 15 млрд фунтов стерлингов.

    В июне пост министра обороны покинул Джин Хили из-за недостаточного финансирования ведомства. Ожидается, что рассчитанный на десять лет план обеспечит вливание около 300 млрд фунтов стерлингов в военно-промышленный комплекс страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня британский премьер Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее из-за недостатка денег в военном ведомстве в отставку подал министр обороны страны Джон Хили.

    Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы министерства обороны Алистер Карнс.

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    1 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Стармер назвал парламент Британии «самым гейским в мире»
    Стармер назвал парламент Британии «самым гейским в мире»
    @ UK Parliament/Jessica Taylor/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава британского правительства Кир Стармер публично выразил гордость составом национального парламента, отметив беспрецедентное количество представителей нетрадиционной сексуальной ориентации среди депутатов.

    Стармер заявил, что британский парламент является самым «гейским» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в мире, и подчеркнул, что гордится этим фактом, передает RT.

    «Я действительно горжусь тем, что у нас самый гейский состав парламента. Думаю, нигде и никогда в мире не было более гейского парламента, чем у нас сейчас», – приводит телеканал слова политика.

    Ранее Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Агентство Bloomberg сообщило о досрочном уходе политика с Даунинг-стрит из-за экономических проблем.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила затянувшееся пребывание британского премьера в своем кресле.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 06:46 • Новости дня
    Евродепутаты раскритиковали ФИФА за допуск россиян на юниорский турнир

    Politico: В ЕП осудили Инфантино за допуск юных россиян на футбольный турнир

    Tекст: Антон Антонов

    Группа членов Европарламента потребовала от президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отменить решение об участии российских спортсменов до 15 лет в мировом первенстве, пишет Politico.

    По данным Politico, 44 депутата ЕП призвали Инфантино пересмотреть допуск сборной России к чемпионату мира среди игроков не старше 15 лет. Парламентарии настаивают, что российские спортсмены не должны участвовать в турнирах организации до начала мирных переговоров и прекращения огня.

    По мнению евродепутатов, участие российской команды может спровоцировать другие страны на бойкот соревнований. Политики считают, что подобный сценарий якобы исказит спортивные мероприятия ФИФА и нарушит принцип победы сильнейшей команды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

    Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов подтвердил допуск команды на новые соревнования без санкционных ограничений.

    Еврокомиссия отвергла идею Инфантино о снятии запрета на участие отечественных спортсменов в международных турнирах.

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    3 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Сборная Испании разгромила Австрию на чемпионате мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная команда Испании одержала уверенную победу над соперниками из Австрии, впервые с 2010 года выиграв матч плей-офф на престижном турнире.

    Футболисты Испании одержали верх над сборной Австрии в матче 1/16 финала, передает РИА «Новости». Голами отметились Микель Оярсабаль на 36-й и 89-й минутах, а также Педро Порро на 66-й минуте встречи.

    Голкипер Унаи Симон побил национальный рекорд по числу минут подряд без пропущенных мячей на мировых первенствах. Предыдущий лучший результат принадлежал Икеру Касильясу, который не пропускал мячи 476 минут.

    Впервые за 68 лет в стартовом составе на игру плей-офф вышли два футболиста младше 20 лет: 19-летний Пау Кубарси и 18-летний Ламин Ямаль. Ранее такое происходило лишь с бразильцами Пеле и Жозе Алтафини в 1958 году.

    Следующая игра испанцев пройдет 6 июля против победителя противостояния Хорватии и Португалии. Турнир, организованный в США, Канаде и Мексике при участии 48 сборных, закончится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. В первом раунде плей-офф мексиканская национальная команда обыграла сборную Эквадора. Сборная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

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    1 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежская футбольная сборная одержала победу над Кот-д'Ивуаром и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, повторив свой исторический максимум на турнире.

    Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в Далласе. Голами в составе победителей отметились Антонио Нуса на 39-й минуте и Эрлинг Холанд на 86-й. У ивуарийцев единственный мяч забил Амад Диалло (74-я минута).

    Забитый мяч стал для Холанда пятым на текущем турнире. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая лидерство аргентинцу Лионелю Месси, в активе которого шесть голов. Холанд забил в 13-м матче за национальную команду подряд, доведя общее количество мячей за сборную до 60 в 53 играх.

    Победа позволила норвежцам повторить свой лучший результат на чемпионатах мира – выход в 1/8 финала. Ранее скандинавская сборная достигала этой стадии в 1938 и 1998 годах, оба раза уступив итальянцам. Для сборной Кот-д'Ивуара это был первый опыт участия в плей-офф мирового первенства.

    В следующем раунде турнира Норвегия встретится с Бразилией. Матч состоится 5 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира, который совместно принимают США, Канада и Мексика, завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Бразилии вырвала победу у команды Японии в матче 1/16 финала мирового первенства. Ранее футболисты Кот-д'Ивуара впервые в истории пробились в плей-офф турнира после матча с Кюрасао.

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    1 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Канцелярия Мерца назвала ошибкой пост о футболе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведомство федерального канцлера Германии Фридриха Мерца объяснило вызвавшую шквал критики публикацию Фридриха Мерца о национальной сборной по футболу технической ошибкой согласования.

    Аппарат главы правительства ФРГ прокомментировал резонансное сообщение Фридриха Мерца о выступлении национальной команды на чемпионате мира, передает ТАСС.

    Спустя полчаса после поражения немецких футболистов от сборной Парагвая и вылета с турнира канцлер опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост с похвалой в адрес команды. Политик восхитился самоотдачей игроков и заявил, что страна ими гордится. Это сообщение вызвало резкую критику общественности, поскольку эксперты сочли игру сборной Германии на чемпионате крайне блеклой.

    «Не тот твит, не то время, не та кнопка», – сообщили источники в ведомстве канцлера газете Der Tagesspiegel.

    Собеседники издания назвали сложившуюся ситуацию очень досадной.

    Позднее глава немецкого правительства разместил новую публикацию. В ней политик подчеркнул необходимость поддерживать команду не только при победах, но и в моменты поражений. Он отметил, что игроки, носящие на футболках федерального орла, заслуживают поддержки, а не насмешек.

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    1 июля 2026, 05:55 • Новости дня
    Умер сыгравший Грин-де-Вальда в фильме о Гарри Поттере актер Майкл Бирн

    Tекст: Антон Антонов

    Британский актер Майкл Бирн, известный по роли Грин-де-Вальда в фильме о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, сообщает Guardian.

    «У него остались жена Кэрол, с которой он расстался, но которая заботилась о нем в конце его жизни; а также их дочери Тара и Брайони и трое внуков: Том, Хлоя и Жасмин», – пишет Guardian.

    Будущий актер родился в 1943 году в Лондоне, его воспитанием занималась мать Хелен Бирн, уроженка Ирландии. В 1964 году он вошел в труппу Национального театра, а с 1972 года начал активно сниматься в кино. За свою карьеру Бирн сыграл десятки ролей в британских и голливудских фильмах и сериалах, передает РИА «Новости».

    Особую известность ему принесли работы в сериале «Улица Коронации», где с 2008 по 2010 год он исполнил роль внезапно объявившегося отца одной из главных героинь. В Голливуде Бирн снимался в фильмах о Джеймсе Бонде, в картинах «Храброе сердце» (1995) и «Индиана Джонс» (1989), а в ленте «Способный ученик» (1998) появился вместе с Иэном Маккелленом в образе выжившего в концлагере еврея.

    Из-за характерной внешности он часто играл нацистских офицеров, а в 2010 году предстал в роли постаревшего Грин-де-Вальда в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская актриса Мэгги Смит, известная ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», умерла на 90-м году жизни в Лондоне.

    Британский художник-постановщик Стюарт Крейг, работавший над всеми фильмами о Гарри Поттере, ушел из жизни после продолжительной болезни Паркинсона на 84-м году.

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    1 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    Исторический триумф сборной Мексики на ЧМ обернулся гибелью фанатов

    В Мехико два болельщика скончались от удушья при праздновании победы сборной

    Tекст: Мария Иванова

    Мужчина и юная девушка скончались от удушья в Мехико, отмечая исторический выход национальной футбольной команды в следующий этап чемпионата мира по футболу.

    Трагический инцидент произошел в столице Мексики после успешного матча против Эквадора, сообщает газета Jornada со ссылкой на местный секретариат здравоохранения.

    «Секретариат здравоохранения столицы подтвердил смерть 44-летнего мужчины и 19-летней девушки от удушья во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором», – отмечается в сообщении ведомства. Личности жертв оперативно установили прямо на месте происшествия.

    Издание подчеркивает, что пострадавшим оказали экстренную медицинскую помощь, однако спасти их не удалось. Трагедия омрачила исторический успех команды, поскольку мексиканцы впервые с 1986 года преодолели первый раунд плей-офф, передает РИА «Новости».

    В следующем матче турнира национальная сборная встретится с победителем противостояния между Англией и ДР Конго. Текущий чемпионат мира, который завершится 19 июля, впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пары участников плей-офф чемпионата мира по футболу определились в конце июня.

    Несколькими днями ранее автомобиль въехал в толпу празднующих мексиканских болельщиков в городе Кабо-Сан-Лукас.

    Текущий турнир в Северной Америке обновил исторические рекорды по количеству забитых мячей и посещаемости.

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    2 июля 2026, 05:59 • Новости дня
    США вывезли бомбардировщики B-52H с британской военной базы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты вывезли стратегические самолеты B-52H Stratofortress с аэродрома Фэрфорд в Британии, сообщают американские СМИ со ссылкой на местных фотографов.

    B-52 Stratofortress ВВС США вылетели с авиабазы Фэрфорд Британии, таким образом было завершено развертывание для поддержки войны против Ирана, пишет The War Zone.

    Отлет техники запечатлели местные фотографы и опубликовали кадры в социальных сетях.

    В конце мая организаторы отменяли британское авиашоу Royal International Air Tattoo из-за активности американских военных на базе Фэрфорд.

    В марте британское военное ведомство подтверждало факт предоставления военных баз американским силам для операций против Ирана.

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    1 июля 2026, 05:18 • Новости дня
    Франция победила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французская футбольная сборная переиграла шведскую команду, забив три безответных мяча и обеспечив путевку в следующий этап проходящего в Северной Америке чемпионата мира по футболу.

    Встреча состоялась в Нью-Йорке, автором двух забитых мячей стал Килиан Мбаппе, еще один гол на свой счет записал Брадли Барколя, передает РИА «Новости».

    Оформив дубль, Мбаппе довел число своих голов в плей-офф мировых первенств до 10. Нападающий превзошел достижение бразильцев Леонидаса и Роналдо, в активе которых по восемь точных ударов. Всего на счету француза 18 мячей на чемпионатах мира, больше только у Лионеля Месси.

    Оба форварда возглавляют список лучших бомбардиров текущего турнира, забив по шесть голов. В последний раз французская команда завоевывала чемпионский титул в 2018 году в России.

    Следующим соперником французской сборной в одной восьмой финала станет сборная Парагвая. Встреча пройдет 4 июля, а сам чемпионат мира завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Парагвая победила команду Германии в серии послематчевых пенальти. На групповом этапе французские футболисты обыграли сборную Ирака со счетом 3:0.

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    3 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Сборная Португалии победила Хорватию в матче чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная команда Португалии одержала победу над Хорватией, обеспечив себе выход в следующий этап мирового первенства.

    Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который прошел в канадском Торонто, передает РИА «Новости».

    В составе победителей голами отметились Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 68-й минуте, и Гонсалу Рамуш, забивший на четвертой добавленной минуте. Единственный мяч у хорватов на счету Ивана Перишича (53-я минута).

    Криштиану Роналду, покинувший поле на 81-й минуте, установил рекорд, став самым возрастным игроком в истории матчей плей-офф чемпионатов мира. Кроме того, знаменитый португалец вышел на второе место по количеству проведенных игр на мировых первенствах, достигнув отметки в 26 матчей.

    В следующем раунде турнира, 1/8 финала, португальская сборная встретится с командой Испании. Матч состоится 6 июля в Далласе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. борная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Испании разгромила Австрию на ЧМ.

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    3 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Американская полиция вступила в потасовку со сборной Египта

    Представители сборной Египта вступили в конфликт с полицией Далласа

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне игры плей-офф в Далласе американский полицейский спровоцировал острую стычку, грубо оттолкнув директора египетской команды от юного болельщика.

    В преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии произошла потасовка, передает РИА «Новости». Видео инцидента опубликовало издание Cairo 24.

    Один из футболистов фотографировался с ребенком в холле гостиницы. Директор команды Ибрагим Хасан попытался подойти к ним для совместного кадра. Однако американский полицейский грубо оттолкнул бывшего игрока.

    Началась словесная перепалка, во время которой силовик положил руку на кобуру пистолета. Вскоре в конфликт вмешались другие члены делегации и правоохранители. По словам очевидцев, ситуацию удалось быстро урегулировать.

    Ибрагим Хасан работает директором сборной и является братом-близнецом знаменитого Хусама Хасана. Встреча египтян с австралийцами состоится в пятницу в Далласе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские полицейские досмотрели футболистов сборной Уругвая с собаками.

    Правоохранительные органы Чикаго семь часов допрашивали нападающего национальной команды Ирака.

    Власти США разрешили иранским спортсменам приехать на игру против египтян за два дня до матча.

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    1 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    При крушении самолета Cessna в британском Эссексе погибли два человека

    При крушении самолета Cessna в Британии погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Небольшое воздушное судно потерпело крушение во время экскурсионного полета у деревни Хай-Онгар в британском Эссексе, спасти находившихся на борту людей не удалось, сообщили мировые СМИ.

    Трагический инцидент произошел во вторник в графстве Эссекс в Британии, передает РИА «Новости». Двухместный самолет марки Cessna отправился на экскурсию с аэродрома в населенном пункте Норт-Уилд.

    Старший детектив-суперинтендант полиции Кента и Эссекса Морган Кронин подтвердил гибель людей. «К сожалению, теперь мы можем подтвердить, что два человека, находившиеся на борту, погибли», – заявил представитель правоохранительных органов.

    В настоящее время личности погибших пассажиров официально не установлены, ведется расследование причин авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня жертвами крушения легкомоторного самолета в Варшаве стали пилот и пассажир.

    В середине того же месяца два человека погибли при падении небольшого воздушного судна в Подмосковье.

    В мае в американском штате Техас разбился самолет Cessna 421C с пятью людьми на борту.

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    2 июля 2026, 05:28 • Новости дня
    Сборная Англии победила ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Английские футболисты одержали победу над командой ДР Конго со счетом 2:1 благодаря дублю Гарри Кейна, обеспечив себе выход в следующий этап турнира.

    Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и ДР Конго завершился победой британцев, передает ТАСС.

    Встреча проходила в американском городе Атланта в штате Джорджия.

    Победу англичанам принесли два точных удара нападающего Гарри Кейна, который отличился на 75-й и 86-й минутах матча. В составе африканской сборной единственный гол на седьмой минуте забил Бриан Сипенга.

    В следующем раунде турнира, 1/8 финала, английским футболистам предстоит встретиться со сборной Мексики. Игра запланирована на ночь на 6 июля по московскому времени и пройдет в Мехико.

    Все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. В первом раунде плей-офф мексиканская национальная команда обыграла сборную Эквадора.

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    2 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    FT: Британия выделила миллиарды долларов на истребитель шестого поколения

    Британия направила более 11 млрд долларов на разработку истребителя GCAP

    Tекст: Мария Иванова

    Британское правительство профинансировало создание перспективного боевого самолета шестого поколения, выделив отечественной корпорации BAE Systems значительные средства на ближайшие четыре года.

    Правительство Британии выделило 8,6 млрд фунтов стерлингов (свыше 11,4 млрд долларов) корпорации BAE Systems на разработку боевого самолета шестого поколения GCAP, передает ТАСС.

    Средства рассчитаны на ближайшие четыре года, хотя ранее планировалось направить на эти цели не более шести млрд фунтов (7,9 млрд долларов).

    Проект реализуется на предприятиях BAE Systems в Самсбери и Уортоне. Ожидается, что в текущем году специалисты соберут основные секции фюзеляжа, которые затем перевезут для финальной сборки. Пилотный образец планируется подготовить к полетам к концу 2027 года. Эти испытания определят окончательный облик истребителя.

    Договоренность о совместной разработке самолета GCAP была достигнута Британией, Италией и Японией в декабре 2022 года. Машина должна стать альтернативой американским истребителям. Помимо собственных ВВС, самолеты планируется экспортировать в Австралию, а также, возможно, в Индию, Канаду, Саудовскую Аравию и Сингапур. Интерес к проекту, реализация которого намечена к 2035 году, также стала проявлять ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава итальянского концерна Leonardo Лоренцо Мариани предложил привлечь Германию к разработке нового самолета.

    Немецкая сторона проявила интерес к данному международному проекту.

    Индия также рассматривала возможность присоединения к созданию перспективного истребителя.

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    Мировую экономику спасет искусственный интеллект

    Названы четыре фактора, которые будут влиять в ближайшем будущем на мировую экономику. Россию эти факторы тоже не обойдут стороной. И только один из четырех является позитивным, на который возлагают особые надежды. Что ждет мировую экономику и как это затронет российскую? Подробности

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    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

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    Мобильные огневые группы усилят искусственным интеллектом

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект, рассказал министр Андрей Белоусов. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов. Какая еще помощь может потребоваться «охотникам» на дроны противника? Подробности

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    Подготовка к третьей мировой обогатила телефонных мошенников

    Исследования показывают, что Соединенные Штаты Америки – один из лидеров по активности телефонных и интернет-мошенников. При этом Украина, особенно город Днепропетровск, стала ведущим рассадником этого теперь уже глобального явления. Можно ли найти на мошенников управу в мировом масштабе? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    • Франция обвиняет СБУ в теракте

      Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Какие законы вступили в силу в июле 2026 года: что изменилось для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

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      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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