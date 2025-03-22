Энергоснабжение аэропорта Хитроу восстановлено после крупного пожара

Подача электричества в аэропорт Хитроу восстановлена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подача электроэнергии в лондонский аэропорт «Хитроу» была восстановлена после инцидента с пожаром на подстанции, сообщила компания-оператор британской энергосети National Grid, передает РИА «Новости». В результате пожара, который произошел на подстанции Норт-Хайд, аэропорт был обесточен, что привело к серьезным перебоям в его работе.

Компания National Grid подтвердила, что энергия была восстановлена для всех потребителей, включая «Хитроу», что позволило аэропорту частично возобновить свою деятельность. В пятницу вечером аэропорт возобновил полеты в ограниченном режиме и ожидается, что в субботу он вернется к полноценной работе. Представители оператора подчеркнули, что они сотрудничают с правительством, полицией и администрацией аэропорта для выяснения причины пожара.

Инцидент затронул более 1,3 тыс. рейсов и оставил без света тысячи домов. Аэропорт «Хитроу» является одним из самых загруженных в мире. В 2024 году он обслужил рекордное число пассажиров – 83,9 млн человек, с частотой взлета и посадки самолета каждые 45 секунд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонский аэропорт Хитроу временно прекратил работу из-за пожара на электроподстанции, что привело к отключению электричества и эвакуации 150 человек. Власти Британии исключили диверсию как причину возгорания.