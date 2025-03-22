Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.19 комментариев
Энергоснабжение аэропорта Хитроу восстановлено после крупного пожара
Подача электричества в аэропорт Хитроу восстановлена
Лондонский аэропорт Хитроу возобновил работу в субботу после того, как накануне пожар на подстанции привел к отключению электричества, сообщила компания-оператор британской энергосети National Grid.
Подача электроэнергии в лондонский аэропорт «Хитроу» была восстановлена после инцидента с пожаром на подстанции, сообщила компания-оператор британской энергосети National Grid, передает РИА «Новости». В результате пожара, который произошел на подстанции Норт-Хайд, аэропорт был обесточен, что привело к серьезным перебоям в его работе.
Компания National Grid подтвердила, что энергия была восстановлена для всех потребителей, включая «Хитроу», что позволило аэропорту частично возобновить свою деятельность. В пятницу вечером аэропорт возобновил полеты в ограниченном режиме и ожидается, что в субботу он вернется к полноценной работе. Представители оператора подчеркнули, что они сотрудничают с правительством, полицией и администрацией аэропорта для выяснения причины пожара.
Инцидент затронул более 1,3 тыс. рейсов и оставил без света тысячи домов. Аэропорт «Хитроу» является одним из самых загруженных в мире. В 2024 году он обслужил рекордное число пассажиров – 83,9 млн человек, с частотой взлета и посадки самолета каждые 45 секунд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонский аэропорт Хитроу временно прекратил работу из-за пожара на электроподстанции, что привело к отключению электричества и эвакуации 150 человек. Власти Британии исключили диверсию как причину возгорания.