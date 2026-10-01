Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.16 комментариев
ФСБ обнародовала архивы об убийствах нацистами советских граждан в Бабьем Яре
ФСБ России опубликовала архивные документы, использовавшиеся советской стороной для Нюрнбергского процесса и свидетельствующие о массовых убийствах граждан СССР гитлеровцами и их пособниками в Бабьем Яре, Одессе и Каунасе.
Материалы собирались отечественными спецслужбами в годы войны и активно применялись на суде над нацистскими преступниками, передает РИА «Новости».
Среди свидетелей – Владимир Давыдов, выживший узник Сырецкого концлагеря под Киевом, ставший очевидцем так называемой «акции 1005» по уничтожению следов массовых расстрелов в Бабьем Яре.
«Трупов в этом яру были десятки тысяч, было около двух больших яров, где было примерно около 50 тыс. трупов евреев», – рассказывал он на допросе. По его словам, во рву с телами советских командиров находилось 20 тыс. тел, а для сожжения останков нацисты построили около 75 печей, уничтоживших примерно 70 тыс. трупов.
Жительница Одессы Любовь Паладиенко описала зверства румынских оккупантов, которые 19 октября 1941 года сожгли заживо в пороховых складах десятки тысяч мирных жителей, преимущественно евреев. По ее показаниям, выбегавших живыми людей добивали, отрубая им конечности, а один из румынских солдат заявил, что в девяти складах уничтожили 22 тыс. человек по приказу диктатора Иона Антонеску.
В литовском Каунасе бывший надзиратель форта № 9 Юстынас Науджунас дал показания о массовых расстрелах советских военнопленных и гражданского населения – всего в этом лагере смерти с 1941 по 1944 год погибли не менее 80 тыс. человек. С октября 1943 по июнь 1944 года там же проводилась операция по сожжению тел для сокрытия следов преступлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о намерении добиваться международного признания массовых убийств в Бабьем Яре актом геноцида советского народа.
Тверской суд Москвы ранее признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других лидеров украинских националистов пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа, включая расправы в Бабьем Яре.