Зачем британцев пугают «опасными действиями российского судна»

Tекст: Борис Джерелиевский

В Британии не утихает истерия вокруг российского океанографического судна «Янтарь». Лондон пытается позиционировать его даже не как «шпионский», но и «диверсионный корабль», и заявляет об угрозе, нависшей над Соединенным королевством. Министр обороны Великобритании Джон Хили даже выступил в британском парламенте по данному вопросу, что как бы обозначает экстраординарность и особую значимость происходящего.

Что же представляет из себя «Янтарь» и что именно так всполошило британское руководство? «Янтарь» – океанографическое исследовательское судно проекта 22010 «Крюйс» построенное в 2010-2015 годах для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Оно предназначено для проведения различных океанографических исследований, в том числе изучения толщи Мирового океана и его дна. Для этого на корабле имеются специальные подводные аппараты, которые в состоянии погружаться на глубину порядка шести тысяч метров.

Помимо научной работы, «Янтарь» может использоваться в спасательных целях, установленное на нем оборудование позволяет вести поиск затонувших объектов. Так, например, в 2017 году судно участвовало в поиске пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки «Сан Хуан».

Судно занимается картографированием морского дна и океанических течений. Это несомненно имеет и оборонное значение, однако никакого вооружения или военного оборудования на борту «Янтаря» нет.

По словам Джона Хили, в середине ноября «Янтарь» проходил через «британские воды» Ирландского моря и находился в непосредственной близости от одного из подводных кабелей, проложенных по дну. Но данное заявление нуждается в пояснениях.

Прежде всего, «Янтарь» не заходил в территориальные воды Британии, его путь пролегал только в нейтральных водах и в исключительной экономической зоне Соединенного королевства (заход в которые не требует каких-либо согласований). То есть, говоря о «британских водах», министр сознательно допустил «оговорку», чтобы исказить суть происшедшего и представить действия экипажа российского судна, как некое нарушение. Официально Лондон признает, что захода в территориальные воды не было. Что же до кабелей, то дно практически всех проливов, и европейских морей буквально усеяно кабелями и трубопроводами, и движение по их акваториям происходит в непосредственной близости от них.

Западные страны обвиняют «Янтарь» и другие исследовательские суда в том, что они составляют карты подводных коммуникаций. Однако если это даже так, то в этом также нет никаких нарушений международного морского права,

поскольку все это происходит в открытых для общего доступа водах. Кроме того, сведения о местонахождении подводных коммуникаций могут быть важны не только для их уничтожения, но и, напротив, для того чтобы не допустить их повреждения при якорной стоянке. Если учесть, что наших моряков постоянно обвиняют в посягательствах на подводные кабели стран НАТО, понятно, что Россия старается не допускать возникновения подобных инцидентов.

В любом случае Россия точно не нацелена на британскую подводную инфраструктуру. «Действия нашей страны не затрагивают интересы Соединенного Королевства и не направлены на подрыв его безопасности. Нам не интересны британские подводные коммуникации», – заявили в российском посольстве в Лондоне.

Претензии же на «скрытность» действий наших морских исследователей и вовсе смехотворны. Никто и никогда не перед кем не отчитывается о проведении научных работ в нейтральных водах мирового океана, и нет никаких норм, требующих этого от исследователей.

Помимо прочего Хили заявил, что пилоты британского самолета-шпиона «Посейдон-8», посланного для «отслеживания каждого шага этого судна», заявили, что они были «мишенью лазеров». Похоже, что, намекая на наличие на судне боевых лазеров (поскольку в данном контексте слово «мишень» предполагает оружие), министр явно невысокого мнения об интеллектуальных способностях аудитории. Если и может быть какой «лазер» на научном судне, то это только лазерный сканер, который, разумеется, не может представлять для военного самолета какой-либо угрозы. Однако Хили пытает уверить всех в обратном. «Эти действия России очень опасны», – заявляет он, даже не пытаясь объяснить, чем и для кого.

Тут можно вспомнить, что в 2021 году многоцелевой гидрографический корабль HMS Echo (H87) ВМС Великобритании целый месяц (!) не покидал исключительной экономической зоны России в Баренцевом море. А, например, разведывательный корабль НАТО «Marjata» (номинально считается норвежским, но весь экипаж – американский) сопровождает практически каждый выход в море кораблей российского Северного флота. Его силуэт хорошо известен каждому военному моряку, проходящему службу на Севере, и у корабля-шпиона даже есть русское имя – «Машка».

В годы Холодной войны подобные «события» происходили повсеместно и воспринимались сторонами без всякого драматизма. Более того, появление иностранного судна в исключительной экономической зоне использовалось флотским командованием, как незапланированные учения экипажей и береговых служб. Однако теперь Лондон заявляет, что «вторжение «Янтаря» является частью модели все более безрассудных российских набегов на территорию НАТО», чтобы вынудить его отказаться от поддержки Украины.

Кстати, насчет «набегов». Хили можно напомнить, что осенью 2020 года в территориальные воды России в Черном море вторгся эсминец ВМС Британии «Дефендер», который пришлось вытеснять силами ВКС и ВМФ.

Но британский министр обозначает реагирование на появление «Янтаря» недалеко от Британских островов, не больше не меньше, как «военные действия». «Я изменил правила ведения боевых действий военно-морского флота, чтобы мы могли более внимательно следить за деятельностью «Янтаря», когда он находится в наших более широких водах», – заявил Хили, добавив, что

у Британии есть «готовые военные варианты, если «Янтарь» изменит курс».

Что же теперь будет? Неужели британцы атакуют наше океанографическое судно, спровоцировав начало Третьей мировой войны?

Напомним, что в январе этого года уже имело место похожая ситуация, когда «Янтарь» находился поблизости от Соединенного королевства. Тогда британские СМИ писали, что по распоряжению Хили приготовлена команда спецназа, готовая взять на абордаж российское судно, а около «Янтаря» всплыла британская субмарина, «напугав его экипаж и заставив его отказаться от вторжения в территориальные воды Британии» (в реальности таких планов у наших моряков, конечно не было). Можно быть уверенным, что и сейчас все будет, как тогда – «Янтарь» продолжит и дальше делать свою работу, идя по намеченному маршруту, а него на хвосте останутся висеть западные корабли и самолеты – шпионы, надеясь получить хоть какую информацию с помощью визуального наблюдения и средств радиотехнической разведки.

Так для чего же весь этот цирк в классическом духе «русские идут!»? С помощью нехитрых словесных манипуляций («вторжение», «в британские воды», «набег», «атака лазером» «диверсия», «угроза коммуникациям») идет целенаправленное нагнетание антироссийских настроений. Это должно должны обеспечить не только увеличение военного бюджета Великобритании, но и одобрение откровенно эскалационных шагов, вроде озвученного Хили плана развертывания войск на Украине после завершения боевых действий.