  Зеленский заявил в обращении к украинцам, что может не выдержать давления
    Названа необходимая сумма баллов для средней пенсии
    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS
    В Норвегии вспомнили предсказание Жириновского о судьбе Украины
    Минобороны опубликовало кадры боев за Ямполь и Новоселовку в ДНР
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа
    СМИ: Германия намерена противодействовать плану США по Украине
    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
    Генерал ВСУ предложил мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    13 комментариев
    21 ноября 2025, 17:40 • В мире

    Зачем британцев пугают «опасными действиями российского судна»

    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    К риторическим передергиваниям и даже прямой лжи прибегнул руководитель минобороны Великобритании, рассказывая своим согражданам о нахождении у берегов страны российского исследовательского судна «Янтарь». В чем обвиняют в Лондоне российских океанографов и чем кончится их преследование со стороны ВМС Великобритании?

    В Британии не утихает истерия вокруг российского океанографического судна «Янтарь». Лондон пытается позиционировать его даже не как «шпионский», но и «диверсионный корабль», и заявляет об угрозе, нависшей над Соединенным королевством. Министр обороны Великобритании Джон Хили даже выступил в британском парламенте по данному вопросу, что как бы обозначает экстраординарность и особую значимость происходящего.

    Что же представляет из себя «Янтарь» и что именно так всполошило британское руководство? «Янтарь» – океанографическое исследовательское судно проекта 22010 «Крюйс» построенное в 2010-2015 годах для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Оно предназначено для проведения различных океанографических исследований, в том числе изучения толщи Мирового океана и его дна. Для этого на корабле имеются специальные подводные аппараты, которые в состоянии погружаться на глубину порядка шести тысяч метров.

    Помимо научной работы, «Янтарь» может использоваться в спасательных целях, установленное на нем оборудование позволяет вести поиск затонувших объектов. Так, например, в 2017 году судно участвовало в поиске пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки «Сан Хуан».

    Судно занимается картографированием морского дна и океанических течений. Это несомненно имеет и оборонное значение, однако никакого вооружения или военного оборудования на борту «Янтаря» нет.

    По словам Джона Хили, в середине ноября «Янтарь» проходил через «британские воды» Ирландского моря и находился в непосредственной близости от одного из подводных кабелей, проложенных по дну. Но данное заявление нуждается в пояснениях.

    Прежде всего, «Янтарь» не заходил в территориальные воды Британии, его путь пролегал только в нейтральных водах и в исключительной экономической зоне Соединенного королевства (заход в которые не требует каких-либо согласований). То есть, говоря о «британских водах», министр сознательно допустил «оговорку», чтобы исказить суть происшедшего и представить действия экипажа российского судна, как некое нарушение. Официально Лондон признает, что захода в территориальные воды не было. Что же до кабелей, то дно практически всех проливов, и европейских морей буквально усеяно кабелями и трубопроводами, и движение по их акваториям происходит в непосредственной близости от них.

    Западные страны обвиняют «Янтарь» и другие исследовательские суда в том, что они составляют карты подводных коммуникаций. Однако если это даже так, то в этом также нет никаких нарушений международного морского права,

    поскольку все это происходит в открытых для общего доступа водах. Кроме того, сведения о местонахождении подводных коммуникаций могут быть важны не только для их уничтожения, но и, напротив, для того чтобы не допустить их повреждения при якорной стоянке. Если учесть, что наших моряков постоянно обвиняют в посягательствах на подводные кабели стран НАТО, понятно, что Россия старается не допускать возникновения подобных инцидентов.

    В любом случае Россия точно не нацелена на британскую подводную инфраструктуру. «Действия нашей страны не затрагивают интересы Соединенного Королевства и не направлены на подрыв его безопасности. Нам не интересны британские подводные коммуникации», – заявили в российском посольстве в Лондоне.

    Претензии же на «скрытность» действий наших морских исследователей и вовсе смехотворны. Никто и никогда не перед кем не отчитывается о проведении научных работ в нейтральных водах мирового океана, и нет никаких норм, требующих этого от исследователей.

    Помимо прочего Хили заявил, что пилоты британского самолета-шпиона «Посейдон-8», посланного для «отслеживания каждого шага этого судна», заявили, что они были «мишенью лазеров». Похоже, что, намекая на наличие на судне боевых лазеров (поскольку в данном контексте слово «мишень» предполагает оружие), министр явно невысокого мнения об интеллектуальных способностях аудитории. Если и может быть какой «лазер» на научном судне, то это только лазерный сканер, который, разумеется, не может представлять для военного самолета какой-либо угрозы. Однако Хили пытает уверить всех в обратном. «Эти действия России очень опасны», – заявляет он, даже не пытаясь объяснить, чем и для кого.

    Тут можно вспомнить, что в 2021 году многоцелевой гидрографический корабль HMS Echo (H87) ВМС Великобритании целый месяц (!) не покидал исключительной экономической зоны России в Баренцевом море. А, например, разведывательный корабль НАТО «Marjata» (номинально считается норвежским, но весь экипаж – американский) сопровождает практически каждый выход в море кораблей российского Северного флота. Его силуэт хорошо известен каждому военному моряку, проходящему службу на Севере, и у корабля-шпиона даже есть русское имя – «Машка».

    В годы Холодной войны подобные «события» происходили повсеместно и воспринимались сторонами без всякого драматизма. Более того, появление иностранного судна в исключительной экономической зоне использовалось флотским командованием, как незапланированные учения экипажей и береговых служб. Однако теперь Лондон заявляет, что «вторжение «Янтаря» является частью модели все более безрассудных российских набегов на территорию НАТО», чтобы вынудить его отказаться от поддержки Украины.

    Кстати, насчет «набегов». Хили можно напомнить, что осенью 2020 года в территориальные воды России в Черном море вторгся эсминец ВМС Британии «Дефендер», который пришлось вытеснять силами ВКС и ВМФ.

    Но британский министр обозначает реагирование на появление «Янтаря» недалеко от Британских островов, не больше не меньше, как «военные действия». «Я изменил правила ведения боевых действий военно-морского флота, чтобы мы могли более внимательно следить за деятельностью «Янтаря», когда он находится в наших более широких водах», – заявил Хили, добавив, что

    у Британии есть «готовые военные варианты, если «Янтарь» изменит курс».

    Что же теперь будет? Неужели британцы атакуют наше океанографическое судно, спровоцировав начало Третьей мировой войны?

    Напомним, что в январе этого года уже имело место похожая ситуация, когда «Янтарь» находился поблизости от Соединенного королевства. Тогда британские СМИ писали, что по распоряжению Хили приготовлена команда спецназа, готовая взять на абордаж российское судно, а около «Янтаря» всплыла британская субмарина, «напугав его экипаж и заставив его отказаться от вторжения в территориальные воды Британии» (в реальности таких планов у наших моряков, конечно не было). Можно быть уверенным, что и сейчас все будет, как тогда – «Янтарь» продолжит и дальше делать свою работу, идя по намеченному маршруту, а него на хвосте останутся висеть западные корабли и самолеты – шпионы, надеясь получить хоть какую информацию с помощью визуального наблюдения и средств радиотехнической разведки.

    Так для чего же весь этот цирк в классическом духе «русские идут!»? С помощью нехитрых словесных манипуляций («вторжение», «в британские воды», «набег», «атака лазером» «диверсия», «угроза коммуникациям») идет целенаправленное нагнетание антироссийских настроений. Это должно должны обеспечить не только увеличение военного бюджета Великобритании, но и одобрение откровенно эскалационных шагов, вроде озвученного Хили плана развертывания войск на Украине после завершения боевых действий.

    Зеленский обсудил мирный план США по Украине с Мерцем, Макроном и Стармером
    Кремль назвал способ принуждения Зеленского к миру
    На Украине предложили закрыть школы на зиму
    МВД объяснило новые правила подтверждения отсутствия двойного гражданства
    Хуснуллин счел тревожной ситуацию с ипотекой в России
    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета
    Rolls-Royce актрисы Аржаковской сгорел ночью в Петроградском районе Петербурга

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

