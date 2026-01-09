Президент США отказался обещать Украине увеличение поддержки

Tекст: Катерина Туманова

Американский президент Дональд Трамп в интервью New York Times (NYT) подчеркнул, что, по его мнению, его российский коллега Владимир Путин по-прежнему готов к заключению мира и точно «готов заключить сделку».

«У меня были случаи, когда я добивался от Путина всего, а Зеленский не соглашался на сделку, что меня шокировало. Затем у меня были случаи, когда всё было наоборот. Я думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку, но мы это выясним», – сказал глава Белого дома.

Газета отметила, что Трамп отказался вдаваться в подробности того, как быстро он надеялся закончить войну, что стало отступлением от его практики 2025 года, когда он устанавливал многочисленные сроки для достижения соглашения, которые остались невыполненными.

Он также сказал, что не готов обещать увеличение поддержки Украины со стороны США, если Россия откажется от прекращения огня.

«Я не хочу быть в таком положении, чтобы говорить это, потому что я обязан оценивать, смогу ли спасти жизни», – сказал Трамп.

На вопрос NYT о сроках, он ответил: «Мы делаем всё, что в наших силах. У меня нет сроков».

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что США рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, отметив предварительную необходимость переговоров с партнерами из США и Европы в январе. При этом президент Финляндии Стубб заявил об участии страны в обеспечении мира на Украине.