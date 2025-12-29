Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по срокам гарантий безопасности

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, Владимир Зеленский сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп предложил Украине гарантийный документ на 15 лет с опцией продления.

По словам Зеленского, он на встрече с Трампом выразил пожелание рассмотреть более длительный срок для гарантий. «Я ему сказал, что мы хотели бы рассмотреть возможность, чтобы гарантии были на 30, 40 или 50 лет. Президент сказал, что будет думать», – заявил Зеленский.

Также он добавил, что нынешний конфликт практически длится уже 15 лет, поэтому, по его мнению, требуется долгосрочный механизм безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго.

Зеленский заявил, что гарантии безопасности между Соединенными Штатами и Украиной согласованы.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в январе «коалиция желающих» готовится согласовать объем и детали гарантий безопасности для Киева.