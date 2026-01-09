Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.21 комментарий
Экономист Балынин рассказал о новых выплатах самозанятым
С 2026 года самозанятые граждане получат право на страховые выплаты при временной нетрудоспособности с фиксированной суммой компенсации, страховая сумма составит 35 тыс. или 50 тыс. рублей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«Планируется, что тариф страхового взноса будет равен 3,84% от страховой суммы. Соответственно, размер ежемесячного страхового взноса при выборе страховой суммы в 35 тыс. рублей составит 1344 рубля в месяц, в 50 тыс. рублей – 1920 рублей в месяц», – объяснил специалист RT.
Для тех, кто будет уплачивать страховые взносы более 18 месяцев и не обращаться за пособием, предусмотрена скидка 10% на ежемесячные платежи. Если период уплаты превышает 24 месяца, скидка увеличится до 30%. Точная сумма выплаты будет зависеть от выбранной страховой суммы, страхового стажа и других параметров.
Эксперт отметил, что участие в программе социального страхования для самозанятых остается исключительно добровольным.
«Только при наличии такого желания у самозанятого», – подчеркнул Балынин, добавив, что основной приоритет государства – удобство и простота оформления таких мер поддержки.
