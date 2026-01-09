Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.21 комментарий
В Танзании заявили о финальном этапе обсуждения прямого авиасообщения с Россией
На финальном этапе обсуждения находятся технические вопросы запуска прямых рейсов между Россией и Танзанией, включая посадочные сборы и топливо, сообщил генеральный директор Совета по туризму Танзании Эфраим Балози Мафуру.
Он рассказал, что сейчас речь идет о технических нюансах, таких как сборы за посадку, стоимость топлива и другие организационные вопросы, передает РИА «Новости».
Мафуру подчеркнул: «На данный момент на заключительном этапе дискуссии о сборах за посадку, топливе и других вопросах. Но правительства в контакте, и скоро у нас будет обратная связь». Он напомнил, что у двух стран уже был опыт прямых чартерных рейсов.
Ранее Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, которое предусматривает запуск прямых рейсов из Москвы в Дар-эс-Салам, Килиманджаро и на Занзибар. Документ был заключен летом 2024 года и подразумевает сотрудничество по безопасности полетов в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации.
В министерстве транспорта России уточняли, что стороны договорились применять национальные законодательства в отношении перевозчиков. В мае 2025 года глава Минэкономразвития России Максим Решетников призвал ускорить все необходимые процедуры для вступления в силу российско-танзанийского соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Танзании Табит Комбо заявил о намерении значительно увеличить сотрудничество с Россией. Москва намерена работать над запуском прямого авиасообщения с максимальным количеством африканских государств.