Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Ученые предупредили о затоплении 8 млн объектов в Британии к 2050 году
Эксперты спрогнозировали затопление 8 млн объектов недвижимости в Британии к 2050 году
В Британии более 6 млн объектов недвижимости находятся под угрозой затопления к 2050 году из-за изменения климата, что может вызвать серьезные экономические последствия.
Более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут быть затоплены к 2050 году, сообщает РИА «Новости». Это связано с угрозой наводнений, говорится в докладе Агентства по охране окружающей среды.
«Около 6,3 млн объектов недвижимости в Англии находятся в районах, подверженных риску затопления из одного или нескольких источников: реки, моря, поверхностные воды», – отмечается в документе.
Исследование подчеркивает, что из-за изменения климата общее количество объектов недвижимости, находящихся в зоне риска, может достичь 8 млн. К середине века каждый четвертый объект недвижимости в Англии будет находиться в районах, подверженных риску затопления. Это вызывает опасения серьезных экономических последствий для страны.
Ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе с 2016 по 2019 годы составил от 504 до 924 млн фунтов стерлингов. В прошлом сентябре из-за сильных дождей около 650 зданий были затоплены в различных районах Англии. Это подчеркивает актуальность проблемы, требующей внимания властей и общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, наводнения в Британии сменили аномальные климатические условия в виде жары. Центральные регионы страны неоднократно подвергались затоплению в прошлом. В 2015 году в Британии объявляли угрозу наводнений из-за сильных ливней и ветра.