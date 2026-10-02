Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

Tекст: Вера Басилая

Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.