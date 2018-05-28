Центральную Британию затопило

В центральных районах Великобритании произошло наводнение из-за сильных ливней, сообщают СМИ.

В результате наводнения пострадали графства Нортгемптоншир и Уэст-Мидлендс, передает «Интерфакс». В Бирмингеме затопило дороги, уровень воды на центральной улицы поднялся до 1,5 метра. В городе произошел транспортный коллапс.

Метеорологические службы сообщают, что за один час в некоторых районах выпала среднемесячная норма осадков. Согласно прогнозам, в течение понедельника ситуация может ухудшиться – в центральных районах страны снова ожидаются ливни грозы.

Под властью стихии ранее оказались и США, где три штата объявили режим ЧС из-за урагана «Альберто».