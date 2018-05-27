В США три штата объявили режим ЧС из-за урагана «Альберто»

Власти Алабамы, Миссисипи и Флориды объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с приближением к Мексиканскому заливу субтропического урагана «Альберто», который сформировался в Карибском море.

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого расположена в Майами, «Альберто» достигнет берегов Флориды и Алабамы в понедельник. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления, обрушившегося на Кубу, уже достигает 64 км/ч и, как ожидается, в ближайшие дни еще увеличится, передает ТАСС.

В заявлении губернатора Алабамы Кэй Айви отмечается, что на территории штата прогнозируются проливные дожди и наводнения, существует угроза возникновения торнадо. Предполагается, что воздействие шторма в Алабаме начнут ощущать уже в ближайшие часы.

Губернаторы Миссисипи Фил Брайант и Флориды Рик Скотт объявили, что чрезвычайные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Удара стихии ждут также в Луизиане. Губернатор этого штата Джон Бел Эдвардс сообщил, что чрезвычайные службы готовятся к ликвидации возможного ущерба в городе Новый Орлеан.