Самолет с медиками разбился под Лондоном

Самолет с медиками разбился в аэропорту Саутенд, все погибли

Tекст: Денис Тельманов

О катастрофе небольшого самолета Beechcraft King AirB200 в аэропорту Саутенд сообщил телеканал ТАСС. По данным полиции Эссекса, на борту находились командир, второй пилот, медсестра и врач, все они погибли. Известно, что оба пилота были гражданами Нидерландов, а медсестра и врач – гражданами Чили.

Самолет был оборудован для медицинских перевозок и ранее доставил пациента на лечение в Британию. После высадки пациента борт должен был направиться в Нидерланды, однако потерпел крушение при взлете. Очевидцы сообщили, что двухмоторный самолет упал через несколько секунд после отрыва от земли, отмечает ТАСС.

Аэропорт Саутенд остается закрытым, причины инцидента устанавливают эксперты Бюро по расследованию авиационных происшествий. Имена погибших официально объявят после проведения идентификации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Air India заявил об исправности разбившегося в Индии самолета Boeing. Лондонский аэропорт Саутенд приостановил работу после крушения медицинского самолета. В центральной части Франции в департаменте Эндр произошла авария одномоторного самолета, в результате которой погиб единственный находившийся на борту человек.