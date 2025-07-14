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Аэропорт Лондона закрылся из-за крушения самолета
Лондонский аэропорт Саутенд приостановил работу после крушения медицинского самолета, которое произошло в воскресенье, говорится в заявлении аэропорта.
Авиакатастрофа произошла 13 июля. Двухмоторный турбовинтовой бизнес-джет Beechcraft King AirB200, принадлежавший нидерландской компании Zeusch Aviation, разбился сразу после взлета.
По сообщениям очевидцев, самолет упал через несколько секунд после набора высоты, после чего в небо поднялся огненный шар и повалил густой черный дым, передает ТАСС со ссылкой на Times.
Точное количество людей на борту пока неизвестно. Самолет должен был следовать из Лондона в город Лелистад в Нидерландах. Представители Zeusch Aviation специализируются на медицинских перевозках и транспортировке органов для трансплантации.
Руководство аэропорта сообщило, что все рейсы на прилет и вылет отменены. Аэропорт Саутенд считается наименее загруженным в британской столице, ежедневно обслуживая около десяти регулярных рейсов, преимущественно авиакомпании EasyJet.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ноттингемшире на территории бывшего аэродрома Уигсли произошел сильный пожар, который охватил сено и кукурузу. Аэродром во времена Второй мировой войны использовали для размещения ВВС Британии.