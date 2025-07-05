Во Франции разбился одномоторный самолет

Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр во Франции

Tекст: Александра Юдина

На борту находился только пилот, который погиб на месте происшествия. По данным пожарно-спасательного центра, авария произошла в конце взлетно-посадочной полосы аэродрома Шатору-Виллер, передает РИА «Новости».

В заявлении ведомства, которое приводит газета, уточнили, что пилотом был мужчина в возрасте 60-70 лет. Известно, что он являлся давним членом местного авиаклуба.

Радиостанция ici сообщила, что причиной аварии стал отказ двигателя во время попытки приземления. Других пострадавших на месте обнаружено не было.

Ранее военный самолет Су-34 потерпел аварию при учебном полете в Нижегородской области. До этого при крушении легкомоторного самолета в США погибли шесть человек.