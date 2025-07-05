Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.16 комментариев
Во Франции разбился одномоторный самолет
Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр во Франции
В центральной части Франции в департаменте Эндр произошла авария одномоторного самолета, в результате которой погиб единственный находившийся на борту человек, пишет газета Parisien.
На борту находился только пилот, который погиб на месте происшествия. По данным пожарно-спасательного центра, авария произошла в конце взлетно-посадочной полосы аэродрома Шатору-Виллер, передает РИА «Новости».
В заявлении ведомства, которое приводит газета, уточнили, что пилотом был мужчина в возрасте 60-70 лет. Известно, что он являлся давним членом местного авиаклуба.
Радиостанция ici сообщила, что причиной аварии стал отказ двигателя во время попытки приземления. Других пострадавших на месте обнаружено не было.
Ранее военный самолет Су-34 потерпел аварию при учебном полете в Нижегородской области. До этого при крушении легкомоторного самолета в США погибли шесть человек.