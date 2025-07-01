Су-34 разбился в Нижегородской области, экипаж катапультировался

Задержанные в Екатеринбурге азербайджанцы подозреваются в гибели 44 человек

Tекст: Вера Басилая

Фигуранты резонансного дела о заказных убийствах в Екатеринбурге могут быть причастны к организации поставок суррогатного алкоголя, из-за которого осенью 2021 года погибли 44 человека. По предварительным данным, ОПГ владела сетью киосков, где реализовывали контрафактную табачную продукцию и поддельный алкоголь, передает РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил, что организаторами указанных поставок были «одни из задержанных». Встречи членов группировки происходили в ресторане «Баку Плаза» и кафе «Каспий» в Екатеринбурге.

Торговля суррогатом велась в торговых павильонах города, стоимость напитка составляла от 100 до 140 рублей за литр. В одной из партий спиртосодержащей жидкости был зафиксирован метанол в смертельно опасной концентрации, всего от отравления пострадал 51 человек.

В 2021 году семеро обвиняемых по этому делу были приговорены к срокам от трех лет условно до шести с половиной лет колонии. Позднее Свердловский областной суд ужесточил наказания для шести фигурантов до девяти-десяти лет лишения свободы.

На прошлой неделе следователи задержали участников группировки по новому делу об убийствах и покушениях, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Основным мотивом этих преступлений, по версии следствия, стал передел сфер влияния в бизнесе. В рамках расследования проведено 14 обысков, 11 осмотров транспорта и помещений, а также 10 допросов свидетелей. Один из подозреваемых скончался от сердечной недостаточности, причины смерти другого устанавливаются. Несколько задержанных согласились сотрудничать со следствием и дали признательные показания.

На ваш взгляд Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном? Неделя

Месяц

Год

Затянется на неопределенное время

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Напомним, суд в Екатеринбурге взял под стражу подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных еще несколько лет назад. В частности, выходцы из Азербайджана Мазахир и Акиф Сафаровы были взяты под стражу до 19 июля по ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В том числе задержанные подозреваются в убийствах по найму. По версии следствия, они были причастны к покушениям на убийство, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах.

После этого инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в Баку после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

Азербайджанская сторона намерена провести свою экспертизу тел фигурантов дела, которые были выходцами из Азербайджана.

В ответ на задержания членов этнической ОПГ власти Азербайджана отменили культурные мероприятия с участием российских учреждений, отказались от встречи с делегацией Федерального собрания и инициировали обыск в офисе агентства Sputnik.