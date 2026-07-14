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    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    14 июля 2026, 20:11 • Новости дня

    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа

    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Пользователи Reddit обнаружили многочисленные ошибки в новом логотипе международного аэропорта имени Дональда Трампа во Флориде и предположили, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Пост с этим обсуждением быстро завирусился.

    Речь идет о международном аэропорте Палм-Бич во Флориде, который получил новое название – Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа. Соответствующий закон ранее подписал губернатор штата Рон Десантис. Новый логотип, представленный Эриком Трампом в мае, выполнен в золотом цвете и напоминает переработанный вариант Большой печати США. Однако пользователи Сети обратили внимание, что изображение содержит множество несоответствий с официальным государственным символом.

    Один из популярных постов на Reddit получил название: «Все ресурсы мира, а логотип аэропорта Трампа оказался созданным искусственным интеллектом». Автор публикации выразил возмущение тем, что для такого знакового объекта могло использоваться изображение, созданное нейросетью.

    Пользователи подробно разобрали ошибки в эмблеме. Они указали, что орел изображен с деформированными лапами, крылья имеют разное количество перьев, а щит на груди содержит 11 полос вместо 13, как предусмотрено в оригинальной Большой печати США.

    Также участники обсуждения заметили неправильное использование символов. На настоящей печати орел держит в одной лапе оливковую ветвь, которая символизирует стремление к миру, а в другой – пучок стрел. Кроме того, в государственной эмблеме присутствуют 13 стрел, 13 ягод и 13 листьев, отражающих число первых американских колоний.

    «Оливковая ветвь находится именно в правой лапе, что указывает на предпочтение мира, а голова орла повернута в эту сторону», – написал один из пользователей Reddit, перечисляя отличия от официального символа.

    Другой участник обсуждения отметил: «В левой лапе должны быть стрелы. 13 стрел, 13 ягод, 13 листьев. 13 полос на щите. В этой печати полно символизма. Нет никакого оправдания тому, что ее сделали неправильно».

    Представители аэропорта не стали подтверждать информацию о том, был ли логотип создан с помощью искусственного интеллекта. В департаменте аэропортов округа Палм-Бич заявили: «Логотип был предоставлен аэропорту. У нас нет информации о том, как он был создан».

    После появления нового изображения в Сети пользователи продолжили обсуждать его качество и соответствие исторической символике США. Критики считают, что подобные ошибки могли возникнуть из-за использования генеративных технологий без последующей проверки специалистами.

    Новый логотип уже размещен на территории аэропорта – крупные изображения появились у главного въезда в Уэст-Палм-Бич, а также внутри здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международный аэропорт Палм-Бич официально получил имя действующего президента США. В начале июля политик поделился сгенерированным нейросетью видеороликом в образе врача. Осенью прошлого года американский лидер опубликовал дипфейк со сбросом коричневой жидкости на протестующих.

    13 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе
    Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе
    @ Aaron Schwartz/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    В интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту он заявил: «Мы сделаем это. Мы разнесем «Гору Кирка». Передайте иранцам, чтобы они готовились».

    В США объектом у «Горы Кирка» называют предприятием в Натанзе. В американских политических кругах заявляют, что Иран возобновил работы на этом объекте, передает ТАСС.

    Глава Белого дома также заявил, что США намерены ударить по Ирану «этим вечером» и «завтра», добавив, что Тегеран «ни черта не сможет с этим поделать». При этом он допустил, что бомбардировка предприятия в Натанзе может состояться «достаточно скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о прекращении перемирия.

    Трамп заявил о планах нанести мощнейшие удары по Ирану.

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    14 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире

    Axios: Создатель Gemini предложил США учредить глобальный орган контроля ИИ

    Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире
    @ Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис предложил учредить глобальный орган под руководством США для контроля над передовыми моделями искусственного интеллекта.

    Создатель нейросети Gemini опубликовал манифест, в котором изложил план формирования отраслевого стандарта для контроля за технологиями, пишет Axios.

    В интервью изданию он отметил необходимость системного подхода к регулированию.

    «То, что мы коллективно делаем сейчас, определит, как будет развиваться следующий этап цивилизации», – заявил Хассабис. Он подчеркнул, что киберугрозы, исходящие от искусственного интеллекта сегодня, являются лишь предупредительными сигналами.

    По мнению ученого, в течение полутора лет биологические и ядерные угрозы могут оказаться в открытом доступе, вне контроля правительств. Хассабис предлагает создать организацию по образцу FINRA, которая будет проверять модели на безопасность за 30 дней до их релиза.

    Инициатива появилась на фоне недавних ограничений, наложенных администрацией Дональда Трампа на модели Anthropic.

    Глава Google DeepMind считает, что общий искусственный интеллект может появиться уже через несколько лет, и призывает к скорейшему внедрению новых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждает введение государственного надзора за новыми нейросетями перед их выпуском.

    Компания OpenAI ранее предложила создать глобальный орган по контролю за технологиями искусственного интеллекта.

    Генеральный директор DeepMind Демис Хассабис спрогнозировал появление искусственного интеллекта с человеческими когнитивными способностями в ближайшие пять-десять лет.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    12 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.

    В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

    «Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

    Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

    Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран  договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хегсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 07:01 • Новости дня
    США завершили третью серию атак на Иран и поразили около 140 целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование СВ США завершило третью серию атак на Иран, порази около 140 целей, о чем говорится в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «СЕНТКОМ завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе», – сказано в  сообщении американского командования.

    По данным военных США, в ночь на воскресенье они поразили около 140 целей на территории Ирана.

    «Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям посредством высокоточных боеприпасов, – сказано в сообщении.

    Там указано, что среди целей США были места хранения ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные средства и береговые пункты наблюдения.

    За три раунда атак США за неделю поразили более 300 целей в Иране, подчеркнули в  СЕНТКОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    12 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Друг убитого Чарли Кирка представил «нерушимые доказательства» вины убийцы

    Друг убитого Чарли Кирка показал доказательства вины преступника

    Tекст: Катерина Туманова

    Бенни Джонсон назвал новые доказательства против обвиняемого в убийстве Тайлера Робинсона «сенсационной сенсацией» и показал в зале суда штата Юта новое видео с камер видеонаблюдения, которые делают вину Робинсона в убийстве Чарли Кирка очевидной всем.

    В ходе предварительных слушаний прокуратура представила видеоматериалы высокого разрешения, детально фиксирующие момент выстрела в основателя организации Turning Point USA Чарли Кирка.

    Обвинение продемонстрировало запись, на которой обвиняемый Тайлер Робинсон выслеживает жертву на территории кампуса Университета Южной Юты, передает Fox News.

    Близкий друг погибшего Бенни Джонсон прокомментировал новые материалы дела, отметив, что для обвинения они стали сокрушительными и неопровержимыми.

    По словам Джонсона, на кадрах видно, как Робинсон следовал за Кирком, забрался на крышу и занял позицию снайпера, после чего произвел выстрел.

    Сторона защиты попыталась оспорить представленные доказательства, обвинив оппонентов в пустой трате времени. Судья поручил обеим сторонам подготовить письменные аргументы, устные слушания назначены на сентябрь.

    Напомним, трагедия произошла в сентябре 2025 года. 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме.

    В убийстве заподозрили Тайлера Робинсона. В настоящее время суд решает вопрос о наличии достаточных оснований для привлечения 23-летнего подозреваемого к ответственности, при этом фигурант свою вину не признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова Чарли Кирка на церемонии прощания объявила о прощении убийцы мужа. Президент США посмертно присвоил Кирку высшую гражданскую награду страны.

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    13 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Трамп: США забирают Ормузский пролив под контроль

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув отсутствие у Ирана возможностей противостоять этому.

    «Мы берем под контроль пролив. У них ничего нет», – заявил глава государства в прямом эфире телекомпании Fox News, имея в виду Иран, передает ТАСС.

    Ранее МИД Ирана обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    За несколько дней до этого американский лидер объявил о полном открытии данного маршрута для судоходства.

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    12 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американской базы в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что при ответной атаке на удары США поразил центр командования и контроля базы США в Иордании, а также ангары для беспилотников MQ9.

    В заявлении КСИР указывается, что США попытались прошлой ночью заставить  несколько судов проложить незаконный маршрут к югу от Ормузского пролива, что было пресечено решительным ответом ВМС.

    Чтобы компенсировать это поражение, американские военные нанесли авиаудары по ряду прибрежных баз и вышек сотовой связи на южном побережье.

    «Бойцы воздушно-космического корпуса нанесли удары по военным базам США. На первом этапе был нанесен удар по критически важной военной инфраструктуре и объектам на авиабазе Принца Хасана в Иордании, а также по центру командования и контроля базы и ангарам для беспилотников MQ9 несколькими баллистическими ракетами», – приводит заявление КСИР агентство Fars в Telegram-канале.

    В КСИР добавили, что продолжающаяся агрессия США, которые нарушают договор, вызовет «более жесткие ответные меры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива перед началом атак США. Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану, оправдывая ее якобы наказанием страны за неверные решения. Доказательством чему стали слова министра Военного ведомства США, который  двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    11 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Оман и Тегеран договорились продолжить переговоры по Ормузу

    Tекст: Катерина Туманова

    Консультации по обеспечению безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе будут продолжены, сообщил МИД Омана по итогам первого дня обсуждения.

    «Стороны договорились продолжить эти обсуждения на техническом и политическом уровнях для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом», – приводит ТАСС заявление ведомства.

    Первый день переговоров министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди и его иранского коллеги Аббаса Аракчи организовали для урегулирования последних событий в регионе.

    В МИД Ирана добавили, что министры иностранных дел Ирана и Омана обсудили двусторонние отношения в различных областях.

    «А также события в регионе, особенно Ормузский пролив. Аракчи и аль-Бусаиди также обменялись мнениями о подходящих механизмах для безопасного прохода судов через Ормузский пролив в соответствии со статьей 5 исламабадского меморандума о взаимопонимании», – сообщили в Telegram-канале иранского МИД.

    При этом этом корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что в двусторонних переговорах Ирана и Омана никак не представлена сторона США.

    Телеканал CBS в пятницу сообщил, что американский президент Дональд Трамп поручил Джэй Ди Вэнсу, Марко Рубио и другим представителям администрации продолжать переговоры с Ираном. Джейкобс сообщила, что Вэнс, Рубио, Уиткофф на переговорах в Маскате отсутствовали.

    «Технической команды США также нет. <...> американцы по ходу переговоров будут поддерживать контакт в удаленном режиме с представителями Омана и Катара», – написала журналистка в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение в Ормузском проливе практически остановилось после ударов США. Президент США заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует. При этом в четверг он сообщил о желании Ирана заключить сделку с США.

    Axios узнал, что глава Белого дома выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    12 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Корреспондент Axios узнал о целях США при ударах по Ирану

    Корреспондент Axios Равид узнал о целях США при ударах по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе третьей серии атак США по иранским объектам, американские военные ориентировались на пусковые установки зениток и ракетные хранилища, узнал корреспондент Axios Барак Равид.

    «Высокопоставленный американский чиновник: среди целей, подвергающихся атакам, – радары воздушного наблюдения, хранилища ракет и беспилотников, пусковые установки ракет и беспилотников, радары морского наблюдения, пусковые установки зенитных ракет», – написал журналист в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.


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    14 июля 2026, 01:59 • Новости дня
    Принадлежащий Telegram домен t.me исчез из зоны доменных имен DNS

    Tекст: Антон Антонов

    Сервис по поиску доменных имен Whois зафиксировал, что принадлежащий Telegram домен t.me полностью удален из пространства доменных имен – зоны DNS – реестра .me, сообщают информационные агентства.

    В карточке домена указано, что данные были обновлены 13 июля, а нынешний статус означает полную блокировку на уровне регистратора и реестра, передает РИА «Новости».

    По информации портала, среди статусов домена значится отметка serverHold. В документации ICANN поясняется, что такой статус устанавливается оператором реестра и говорит о том, что домен исключен из DNS и фактически перестал работать в сети.

    Короткие ссылки t.me больше не открываются в обычных браузерах. При этом Telegram-канал TelegramInfo сообщил, что внутри мобильных и десктопных клиентов мессенджера переходы по таким ссылкам продолжают работать, а в качестве временной альтернативы для внешних ресурсов предлагается использовать адреса telegram.me.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Telegram 16 апреля заблокировала в мире более 100 тыс. каналов и групп, нарушающих правила платформы.

    Роскомнадзор рассказал о продолжающихся нарушениях российского законодательства со стороны мессенджера Telegram.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    13 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США обложить данью Ормузский пролив

    Трамп: США начнут взимать 20% стоимости грузов в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты намерены взять под контроль Ормузский пролив и получать компенсацию за безопасное судоходство, заявил американский президент Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что размер сбора составит 20% от стоимости транспортируемых товаров, передает ТАСС.

    «Все остальные страны будут справедливо и открыто пользоваться проливом. США будут впредь известны как «хранитель Ормузского пролива», – написал политик в социальной сети Truth Social. Он добавил, что формирование нового процесса начнется немедленно из-за высоких расходов на безопасность в неспокойном регионе.

    Через этот маршрут проходит примерно 25% мировых объемов торговли нефтью. Кроме того, там транспортируется около 20% глобальных поставок сжиженного природного газа.

    Ранее Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов. МИД Ирана обвинил Вашингтон в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством.

    В июне президент США допустил введение платы за проход судов после окончания перемирия.

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    13 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп заявил о планах нанести мощнейшие удары по Ирану

    Трамп: США планируют наносить серьезные удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют нанести серьезные удары по иранской территории, заявил президент США Дональд Трамп.

    С таким заявлением Трамп выступил во время прямого эфира на телеканале Fox News, передает ТАСС. «У нас была сделка. Никто не знает, что у нас была сделка, она была согласована, а потом они ее нарушили», – подчеркнул американский лидер.

    Глава государства добавил, что ранее с иранской стороной было заключено десять соглашений. В связи с их срывом Вашингтон намерен наносить очень сильные удары по Ирану.

    Ранее Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

    На прошлой неделе глава Белого дома анонсировал подготовку очередного мощного удара по Исламской республике.

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    12 июля 2026, 03:07 • Новости дня
    Минпросвещения представило рекомендации для детских компьютерных игр

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство просвещения России подготовило новые советы по допуску детей к компьютерным и мобильным играм, представив свои варианты безопасного цифрового контента для несовершеннолетних пользователей.

    Ведомство направило в регионы письмо с обновленными методическими указаниями о использовании цифровыми технологиями несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

    «В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», – приводит ТАСС выдержку из документа.

    Специалисты подчеркивают важность тщательного отбора развлекательного контента для школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министр образования Сергей Кравцов рассказал о важности регулирования пользования гаджетами у детей. Каждый четвертый родитель столкнулся с тратами детей на игры. «Гостомельские богатыри» получили отличные отзывы от игроков.


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    Тегеран и Москва близки к подписанию окончательного соглашения по торговле газом, заявил министр нефти Ирана. В прошлом году обсуждался проект строительства газопровода из России в Иран для поставок 55 млрд кубометров газа в год. России любые новые рынки взамен европейского будут как нельзя кстати. Есть ли будущее у этого газопровода? Подробности

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    ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей

    Евросоюз создает морской центр в Черном море – штаб-квартиру, скорее всего, разместят в Болгарии или Румынии. Эксперты видят в этом неслучайный выбор: черноморские страны НАТО позволяют Брюсселю обойти конвенцию Монтре без формального нарушения. Какие риски это создает для России? Подробности

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    Украина сделала FPV-дроны главным оружием террора

    ФСБ предотвратила еще одну попытку теракта украинских спецслужб. На этот раз целью было стратегическое предприятие в Подмосковье. Как и в прошлые разы, противник хотел нанести удар FPV-дронами, доставленными в Россию контрабандой. Эксперты отмечают: БПЛА становятся главным оружием террористических актов Киева, и это требует от Москвы новых подходов к борьбе с угрозой. Подробности

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    Российская рыба победила санкции Запада

    «Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас. Так она прокомментировала отказ ЕС от идеи ввести санкции на закупку российской рыбы Европой. Как получилось, что рыбная отрасль России оказалась сильнее санкционного угара ЕС? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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