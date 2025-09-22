Вдова Чарли Кирка на церемонии прощания объявила о прощении убийцы мужа

Tекст: Ирма Каплан

«Я прощаю его. Я прощаю его, потому что так поступил Христос и так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть – это не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия, – это любовь, и всегда любовь. Любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преследует», – приводит ее слова NBC News.

Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

Супруга Чарли Кирка обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего, сообщила о причине убийства мужа.



Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста Кирка, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

Илон Маск в день панихиды метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка. А гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приложил видео с ответами Чарли Кирка на вопросы об украинском кризисе, назвав его самым пророссийским консерватором США.